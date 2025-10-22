Інтерфакс-Україна
Події
14:06 22.10.2025

Генштаб ЗСУ: Уражено завод з виробництва боєприпасів та НПЗ

1 хв читати
Генштаб ЗСУ: Уражено завод з виробництва боєприпасів та НПЗ
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України у ніч проти середи уразили Саранський механічний завод, республіка Мордовія, РФ, та комплекс Махачкалінський нафтопереробний завод, республіка Дагестан, РФ, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 22 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили низку стратегічних об’єктів на території рф. Зокрема, Саранський механічний завод у республіці Мордовія. На території підприємства зафіксовано вибухи. Завод виготовляє протипіхотні інженерні боєприпаси та комплекти мінування, детонатори до боєприпасів та вузли ініціювання", - йдеться у повідомленні Генштабу у Телеграмі у середу.

За інформацією, окрім того, уражено Махачкалінський нафтопереробний завод.

"Окрім того, уражено Махачкалінський нафтопереробний завод у республіці Дагестан. Зафіксовано влучання в одну з установок переробки на території підприємства. Основним призначенням заводу є забезпечення пальним та його зберігання в інтересах морської бази Каспійського флоту та заправка військових суден російських окупантів. Щорічний об’єм переробки складає до 1 мільйона тонн", - повідомили у Генштабі.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Теги: #завод #ураження #генштаб_зсу #нпз

