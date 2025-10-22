Інтерфакс-Україна
Події
11:11 22.10.2025

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено портові об’єкти на Одещині та залізничну інфраструктуру на Черкащині – Кулеба

1 хв читати

Внаслідок ворожого обстрілу 22 жовтня, є влучання в портові термінали в Ізмаїлі, що на Одещині та пошкодження на залізничній інфраструктурі в Черкаській області, повідомив віцепрем’єр - міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"В Ізмаїлі – влучання в портові термінали, тривають відновлювальні роботи. На Черкащині пошкоджень зазнала й залізнична інфраструктура", - написав Кулеба в телеграм-каналі в середу.

За його словами, деякі залізничні ділянки залишаються знеструмленими, а поїзди курсують із затримками та зміненими маршрутами.

"Залізничники оперативно усувають наслідки атак, працюють цілодобово, щоб відновити рух і безпечне сполучення ", - наголосив Кулеба.

Голова правління АТ "Укрзалізниця " Олександр Перцовський раніше повідомляв, що внаслідок удару під час ворожого обстрілу 22 жовтня поранено машиніста відновлювальної дрезини енергетиків, йому надається вся необхідна допомога.

Також "Укрзалізниця" повідомляла про затримки та зміну маршруту деяких поїздів через знеструмлення та пошкодження інфраструктури внаслідок нічних атак росіян.

Теги: #пошкодження #атака_рф #інфраструктура

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:20 22.10.2025
Росія в середу атакувала інфраструктуру та житлові будинки 10 областей - Свириденко

Росія в середу атакувала інфраструктуру та житлові будинки 10 областей - Свириденко

10:58 22.10.2025
Глава МВС України: Ворог атакував більше десятка регіонів, бив по енергетиці і цивільній інфраструктурі

Глава МВС України: Ворог атакував більше десятка регіонів, бив по енергетиці і цивільній інфраструктурі

10:47 22.10.2025
Внаслідок ворожої атаки в Києві двоє загиблих, 21 постраждалий - прокуратура

Внаслідок ворожої атаки в Києві двоє загиблих, 21 постраждалий - прокуратура

09:33 22.10.2025
Кількість постраждалих у Києві зросла до 13 осіб – Кличко

Кількість постраждалих у Києві зросла до 13 осіб – Кличко

08:42 21.10.2025
РФ атакувала критичну інфраструктуру Черкащини, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та трансформатор

РФ атакувала критичну інфраструктуру Черкащини, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та трансформатор

08:12 20.10.2025
Укрзалізниця повідомила про затримки потягів через пошкодження ворогом інфраструктури на Сумському напрямку

Укрзалізниця повідомила про затримки потягів через пошкодження ворогом інфраструктури на Сумському напрямку

10:55 16.10.2025
Росія вшосте з початку жовтня масовано атакувала газову інфраструктуру України – СЕО "Нафтогазу"

Росія вшосте з початку жовтня масовано атакувала газову інфраструктуру України – СЕО "Нафтогазу"

09:13 14.10.2025
РФ завдала понад 500 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області, під ударамим були інші регіони України

РФ завдала понад 500 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області, під ударамим були інші регіони України

20:38 13.10.2025
Київ спрямував на укриття 2-го рівня 2,7 млрд грн – Кличко

Київ спрямував на укриття 2-го рівня 2,7 млрд грн – Кличко

15:27 13.10.2025
РФ пошкодила чи зруйнувала майже 2 тис. об'єктів "Сумиобленерго"

РФ пошкодила чи зруйнувала майже 2 тис. об'єктів "Сумиобленерго"

ВАЖЛИВЕ

Посол ЄС та директор Міжнародної організації праці підписали проєкт на EUR3,5 млн для підтримки України в модернізації ринку праці

Зеленський прилетів у Норвегію - прессекретар

У Харкові один загиблий і 5 постраждалих - мер

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про держбюджет-2026

Безкоштовна автоцивілка для ветеранів запрацює в 2025р., а компенсація за переобладнання авто запуститься з 2026р. - Калмикова

ОСТАННЄ

Посол ЄС та директор Міжнародної організації праці підписали проєкт на EUR3,5 млн для підтримки України в модернізації ринку праці

Зеленський прилетів у Норвегію - прессекретар

Уламок БпЛА влучив у будинок депутатки Стефанишиної у Києві

У Харкові один загиблий і 5 постраждалих - мер

Заступника міністра освіти Трофименка звинувачують у плагіаті в дисертаціях

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про держбюджет-2026

Засудженого за хабарництво ексголову Тернопільської облради Головка визнано винним ще й у недостовірному декларуванні

Безкоштовна автоцивілка для ветеранів запрацює в 2025р., а компенсація за переобладнання авто запуститься з 2026р. - Калмикова

Четверо осіб постраждало у Харкові внаслідок ворожої атаки – обладміністрація

Міносвіти має намір запровадити нову модель підготовки PhD в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА