Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено портові об’єкти на Одещині та залізничну інфраструктуру на Черкащині – Кулеба

Внаслідок ворожого обстрілу 22 жовтня, є влучання в портові термінали в Ізмаїлі, що на Одещині та пошкодження на залізничній інфраструктурі в Черкаській області, повідомив віцепрем’єр - міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"В Ізмаїлі – влучання в портові термінали, тривають відновлювальні роботи. На Черкащині пошкоджень зазнала й залізнична інфраструктура", - написав Кулеба в телеграм-каналі в середу.

За його словами, деякі залізничні ділянки залишаються знеструмленими, а поїзди курсують із затримками та зміненими маршрутами.

"Залізничники оперативно усувають наслідки атак, працюють цілодобово, щоб відновити рух і безпечне сполучення ", - наголосив Кулеба.

Голова правління АТ "Укрзалізниця " Олександр Перцовський раніше повідомляв, що внаслідок удару під час ворожого обстрілу 22 жовтня поранено машиніста відновлювальної дрезини енергетиків, йому надається вся необхідна допомога.

Також "Укрзалізниця" повідомляла про затримки та зміну маршруту деяких поїздів через знеструмлення та пошкодження інфраструктури внаслідок нічних атак росіян.