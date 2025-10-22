Глава МВС України: Ворог атакував більше десятка регіонів, бив по енергетиці і цивільній інфраструктурі

В ніч на середу ворог бив ракетами і дронами по енергетиці та повністю цивільній інфраструктурі, пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків, двоє людей загинуло в столиці, ще четверо – на Київщині, поранені є також у Запоріжжі і на Полтавщині, зазначає міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Більше десятка атакованих регіонів. Зруйновані будинки. Загиблі діти. Ворог бив ракетами і дронами по енергетиці та повністю цивільній інфраструктурі. Пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків", - написав міністр в телеграм-каналі в середу.

За його словами, двоє людей загинуло у столиці, на Київщині - четверо загиблих, поранені є в Запоріжжі, на Полтавщині, Київщині та в Києві.

"Рятувальники й поліцейські працюють одночасно на усіх місцях уражень з перших хвилин. Врятували близько півсотні людей. Ліквідували 17 пожеж, які виникли внаслідок російського обстрілу України", - зазначив Клименко.

Він додав, що на об’єктах підвищеної небезпеки задіяна роботизована техніка ДСНС.

"У регіонах діють оперативні штаби, пункти психологічної допомоги, мобільні пункти незламності. Енергетика зазнала ударів, але ми підготували резерви. Готові розгорнути додаткові пункти незламності – тепло, світло, зв’язок будуть", - наголосив міністр.

Він також уточнив, що працюють в цілодобовому режимі екстрені служби, поліція посилює патрулювання, рятувальники стабілізують ситуацію, психологи допомагають постраждалим.

"Вкотре закликаю людей реагувати на сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях. Бережіть себе та близьких. Не ризикуйте життям і не фіксуйте наслідки ударів у реальному часі. Це - не контент. Це - дані для ворога", - додав Клименко.