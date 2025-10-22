Інтерфакс-Україна
Події
09:49 22.10.2025

Аварійні відключення запроваджено у більшості регіонів України

1 хв читати
Аварійні відключення запроваджено у більшості регіонів України

Станом на ранок 22 жовтня внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення, повідомили у Телеграм-каналі Міністерство енергетики України та НЕК "Укренерго" зранку в середу.

"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - зазначили в Міненерго та НЕК.

Наразі аварійно-відновлювальні роботи розпочались там, де дозволяє безпекова ситуація.

Як повідомлялося, енергетична інфраструктура України в ніч на 22 жовтня опинилася під масованими комбінованими нічними атаками росіян.

"Усю ніч ворог завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни. Масована атака продовжується", - заявила міністр енергетики Світлана Гринчук.

Теги: #аварійні_відключення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:26 17.10.2025
Аварійні відключення скасовані у Києві та низці областей – ДТЕК та обленерго

Аварійні відключення скасовані у Києві та низці областей – ДТЕК та обленерго

10:58 17.10.2025
Аварійні відключення запроваджено у Києві та 12 областях, внаслідок ударів РФ є знеструмлення в кількох регіонах – "Укренерго"

Аварійні відключення запроваджено у Києві та 12 областях, внаслідок ударів РФ є знеструмлення в кількох регіонах – "Укренерго"

16:36 16.10.2025
Аварійні відключення в частині областей, в усіх регіонах застосовуються графіки обмеження потужності промисловості – "Укренерго"

Аварійні відключення в частині областей, в усіх регіонах застосовуються графіки обмеження потужності промисловості – "Укренерго"

10:33 16.10.2025
Екстрені відключення е/е в Києві та 9 областях – "Укренерго"

Екстрені відключення е/е в Києві та 9 областях – "Укренерго"

18:31 15.10.2025
Аварійні відключення світла по всій Україні, за винятком Донеччини та Чернігівщини

Аварійні відключення світла по всій Україні, за винятком Донеччини та Чернігівщини

10:55 15.10.2025
Аварійні відключення наразі не застосовуються в жодному регіоні – "Укренерго"

Аварійні відключення наразі не застосовуються в жодному регіоні – "Укренерго"

10:03 15.10.2025
Аварійні відключення введені на Сумщині та Харківщині, частково на Черкащині

Аварійні відключення введені на Сумщині та Харківщині, частково на Черкащині

09:27 15.10.2025
На Черкащині частково застосовано графіки аварійних відключень е/е

На Черкащині частково застосовано графіки аварійних відключень е/е

13:26 13.10.2025
Графіки аварійних відключень е/е скасовано в Запорізькій та Кіровоградській областях – обленерго

Графіки аварійних відключень е/е скасовано в Запорізькій та Кіровоградській областях – обленерго

13:15 13.10.2025
Графіки аварійних відключень е/е скасовані у Дніпропетровській області – ДТЕК

Графіки аварійних відключень е/е скасовані у Дніпропетровській області – ДТЕК

ВАЖЛИВЕ

В Києві введені екстрені відключення електроенергії

Внаслідок ворожої нічної атаки загинуло шестеро людей, зокрема двоє дітей, 17 постраждало - Зеленський

Кількість загиблих у Броварському районі Київщини зросла до чотирьох

Троє загиблих, серед них двоє дітей у Броварському районі Київської області

Двоє загиблих в результаті ворожих атак на Київ - ДСНС

ОСТАННЄ

Зеленський у середу зустрінеться з прем'єром Швеції

Після завершення тимчасового захисту в ЄС українці можуть перейти на інші дозволи на проживання чи повернутися в Україну - Мінсоцполітики

Сибіга закликає міжнародних партнерів мобілізувати додаткову енергетичну підтримку для України

В Києві постраждали 18 людей, з них четверо дітей – КМВА

Перед Бережною стоїть завдання вирішення проблеми людського капіталу й повернення людей в країну - заступниця голови ОП

В Києві введені екстрені відключення електроенергії

Кількість постраждалих у Києві зросла до 13 осіб – Кличко

Внаслідок ворожої нічної атаки загинуло шестеро людей, зокрема двоє дітей, 17 постраждало - Зеленський

Кількість загиблих у Броварському районі Київщини зросла до чотирьох

Троє загиблих, серед них двоє дітей у Броварському районі Київської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА