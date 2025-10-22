Аварійні відключення запроваджено у більшості регіонів України

Станом на ранок 22 жовтня внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення, повідомили у Телеграм-каналі Міністерство енергетики України та НЕК "Укренерго" зранку в середу.

"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - зазначили в Міненерго та НЕК.

Наразі аварійно-відновлювальні роботи розпочались там, де дозволяє безпекова ситуація.

Як повідомлялося, енергетична інфраструктура України в ніч на 22 жовтня опинилася під масованими комбінованими нічними атаками росіян.

"Усю ніч ворог завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни. Масована атака продовжується", - заявила міністр енергетики Світлана Гринчук.