Інтерфакс-Україна
Події
09:29 22.10.2025

Внаслідок ворожої нічної атаки загинуло шестеро людей, зокрема двоє дітей, 17 постраждало - Зеленський

2 хв читати
Внаслідок ворожої нічної атаки загинуло шестеро людей, зокрема двоє дітей, 17 постраждало - Зеленський
Фото: ДСНС Одещини

В Україні в результаті ворожої атаки загинуло шестеро людей, зокрема двоє дітей, 17 постраждали, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Станом на зараз відомо про 17 постраждалих людей. Шестеро людей, з них двоє дітей, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким", - написав він в телеграм-каналі у середу вранці.

За словами президента, під ударами були звичайні міста, в основному енергетика, але є багато влучань і в житлові будинки. Пожежі в Запоріжжі, влучання в будинки в Києві. Постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області. Всю ніч і ранок працювали українські сили ППО, мобільні вогневі групи, екіпажі дронів-перехоплювачів.

Зеленський зазначив, що вже настав час ухвалити сильний санкційний пакет ЄС.

"Російські слова про дипломатію нічого не означають доти, доки російські керівники не відчувають критичних проблем. А це можна забезпечити лише санкціями, лише далекобійністю і лише скоординованою дипломатією всіх наших партнерів", - сказав він.

Окрім того, він зазначив, що Україна розраховує на сильні санкційні кроки США та "сімки", усіх, хто прагне миру.

"Дуже важливо, щоб світ саме зараз не мовчав і на підлі удари росіян була спільна відповідь. Кожен, хто зараз допомагає Україні системами ППО та ракетами до них, захищає життя. Ми за це вдячні. І кожен, хто допоможе Україні з далекобійністю, наблизить завершення війни", - наголосив президент.

Теги: #атака_рф #жертви

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:33 22.10.2025
Кількість постраждалих у Києві зросла до 13 осіб – Кличко

Кількість постраждалих у Києві зросла до 13 осіб – Кличко

09:20 22.10.2025
Кількість загиблих у Броварському районі Київщини зросла до чотирьох

Кількість загиблих у Броварському районі Київщини зросла до чотирьох

08:57 22.10.2025
Троє загиблих, серед них двоє дітей у Броварському районі Київської області

Троє загиблих, серед них двоє дітей у Броварському районі Київської області

17:50 21.10.2025
Окупанти завдали удару дроном по перехрестю в Сумах, постраждали 9 цивільних

Окупанти завдали удару дроном по перехрестю в Сумах, постраждали 9 цивільних

17:14 21.10.2025
Російський дрон поцілив у цивільну автівку у Харківській області, двоє постраждалих

Російський дрон поцілив у цивільну автівку у Харківській області, двоє постраждалих

17:01 21.10.2025
Окупанти завдали удару по Новгороду-Сіверському, відомо про 4 загиблих та 7 постраждалих – обладміністрація

Окупанти завдали удару по Новгороду-Сіверському, відомо про 4 загиблих та 7 постраждалих – обладміністрація

10:59 21.10.2025
Російські дрони наразі не дозволяють проводити роботи з повернення е/е Чернігову та півночі області – заява Міненерго

Російські дрони наразі не дозволяють проводити роботи з повернення е/е Чернігову та півночі області – заява Міненерго

15:26 16.10.2025
Ворог завдав удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ в тилу, є поранені та загиблі - ОК "Південь"

Ворог завдав удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ в тилу, є поранені та загиблі - ОК "Південь"

20:58 13.10.2025
Двоє людей загинули у Костянтинівці через атаку російських БпЛА, постраждали ще троє – МВА

Двоє людей загинули у Костянтинівці через атаку російських БпЛА, постраждали ще троє – МВА

08:35 11.10.2025
У лікарні помер тяжкопоранений працівник АТ "Чернігівобленерго", жертв удару росіян вже дві

У лікарні помер тяжкопоранений працівник АТ "Чернігівобленерго", жертв удару росіян вже дві

ВАЖЛИВЕ

Аварійні відключення запроваджено у більшості регіонів України

В Києві введені екстрені відключення електроенергії

Кількість загиблих у Броварському районі Київщини зросла до чотирьох

Троє загиблих, серед них двоє дітей у Броварському районі Київської області

Двоє загиблих в результаті ворожих атак на Київ - ДСНС

ОСТАННЄ

Зеленський у середу зустрінеться з прем'єром Швеції

Після завершення тимчасового захисту в ЄС українці можуть перейти на інші дозволи на проживання чи повернутися в Україну - Мінсоцполітики

Сибіга закликає міжнародних партнерів мобілізувати додаткову енергетичну підтримку для України

В Києві постраждали 18 людей, з них четверо дітей – КМВА

Аварійні відключення запроваджено у більшості регіонів України

Перед Бережною стоїть завдання вирішення проблеми людського капіталу й повернення людей в країну - заступниця голови ОП

В Києві введені екстрені відключення електроенергії

Попередньо один постраждалий внаслідок нічних атак ворога у Київській області - ОВА

Затримки та зміна маршрутів поїздів через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожих атак – Укрзалізниця

Цивільна інфраструктура в Одеській області постраждала внаслідок нічних атак росіян

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА