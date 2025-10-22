Внаслідок ворожої нічної атаки загинуло шестеро людей, зокрема двоє дітей, 17 постраждало - Зеленський

Фото: ДСНС Одещини

В Україні в результаті ворожої атаки загинуло шестеро людей, зокрема двоє дітей, 17 постраждали, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Станом на зараз відомо про 17 постраждалих людей. Шестеро людей, з них двоє дітей, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким", - написав він в телеграм-каналі у середу вранці.

За словами президента, під ударами були звичайні міста, в основному енергетика, але є багато влучань і в житлові будинки. Пожежі в Запоріжжі, влучання в будинки в Києві. Постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області. Всю ніч і ранок працювали українські сили ППО, мобільні вогневі групи, екіпажі дронів-перехоплювачів.

Зеленський зазначив, що вже настав час ухвалити сильний санкційний пакет ЄС.

"Російські слова про дипломатію нічого не означають доти, доки російські керівники не відчувають критичних проблем. А це можна забезпечити лише санкціями, лише далекобійністю і лише скоординованою дипломатією всіх наших партнерів", - сказав він.

Окрім того, він зазначив, що Україна розраховує на сильні санкційні кроки США та "сімки", усіх, хто прагне миру.

"Дуже важливо, щоб світ саме зараз не мовчав і на підлі удари росіян була спільна відповідь. Кожен, хто зараз допомагає Україні системами ППО та ракетами до них, захищає життя. Ми за це вдячні. І кожен, хто допоможе Україні з далекобійністю, наблизить завершення війни", - наголосив президент.