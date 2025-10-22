Троє загиблих, серед них двоє дітей у Броварському районі Київської області

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Тіла трьох загиблих, серед них двоє дітей, виявили рятувальники в селі Погреби, Броварського району, повідомляє начальник Київської ОВА Микола Калашник у Телеграм.

"Країна-терорист вбила молоду жінку 1987 року народження, шестимісячне немовля та дванадцятирічну дівчинку у селі Погреби Броварського району. Їх тіла знайдені на місці пожежі приватного будинку. Мої співчуття родині та близьким загиблих. Горе для всієї громади, горе для всієї Київщини та країни", - написав Калашник у телеграм-каналі.