Інтерфакс-Україна
Події
22:42 21.10.2025

Сили оборони відбили з початку доби 151 ворожу атаку - Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 151 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 вівторка.

"Противник завдав два ракетних та 39 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 85 керованих авіаційних бомб. Також використав для ударів 1960 дронів-камікадзе, здійснив 3049 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 53 штурмові та наступальні дії. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/30542

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

Зеленський анонсував нову угоду з європейськими партнерами щодо оборонних спроможностей

Зеленський анонсував нову угоду з європейськими партнерами щодо оборонних спроможностей

Окупанти завдали удару по Новгороду-Сіверському, відомо про 4 загиблих та 7 постраждалих – обладміністрація

Рада призначила Бережну віцепремʼєром з гуманітарної політики - міністром культури

Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

Путін повинен відчути дедалі вищу ціну свого бажання продовжувати війну – Грем

Генсек НАТО відвідає Вашингтон, де зустрінеться із Трампом

Уряд дозволив проводити закупівлі для відбудови або захисту критичної інфаструктури без відкритих торгів

Ексглава "Укренерго" Кудрицький пов’язує обшуки ДБР у нього з "політичним контекстом"

Українська Bullet та американська AIRO Group Holdings підписали LOI про створення виробництва дронів-перехоплювачів

На Запоріжжі в результаті російської атаки поранені двоє людей

"Укрпошта" підвищила Шкрюм до першої заступниці гендиректора

У Білому домі заявили про відсутність намірів Трампа зустрічатися з Путіним ближчим часом, як і Рубіо з Лавровим

Трамп: Ми завершили вісім воєн, і дев'ята на підході

Сибіга отримав від канадської колеги запрошення на майбутню зустріч міністрів закордонних справ країн G7

