Ексглава "Укренерго" Кудрицький пов’язує обшуки ДБР у нього з "політичним контекстом"

Ексголова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький пов’язує обшуки, проведені у вівторок слідчими Державного бюро розслідувань у нього в авто й удома, з політичним підтекстом.

"Сьогодні вранці ДБР провело у мене обшуки. Ситуація виглядає досить абсурдно, і я вважаю, що вона не стільки спричинена процесуальною необхідністю, скільки має політичний підтекст", – написав Кудрицький у Facebook у вівторок увечері.

Він уточнив, що спочатку слідчі ДБР провели обшук його авто, і це відбулося без ухвали суду начебто через "невідкладність", хоча, за його словами, справа була відкрита досить давно. Під час цього обшуку слідчі ДБР отримали доступ до телефона Кудрицького, який перед тим попросили показати патрульні поліції, аби перевірити статус Резерв+.

Після цього обшуки відбулися вдома у ексглави "Укренерго", і цього разу ухвала суду була надана.

"Одразу скажу – ніхто мене ні в чому не підозрює (…). Враховуючи, що навіть при всьому бажанні я не можу знайти своє відношення до вирубки лісу, а головне – що ніяких натяків на це у наданих мені документах не було, я схильний вважати, що метою сьогоднішніх подій було лише отримати доступ до мого телефону і почитати, про що таке цікаве і з ким я переписуюся", – висловив думку ексглава системного оператора.

Він зазначив, що крім побутових і поточних робочих питань, у переписці можна було знайти "критичні відгуки щодо високого рівня політичної корупції в країні, досить хаотичної і бездарної системи управління енергетикою і величезного опору будь-яким реформам з боку людей, які мали б їх втілювати в життя".

Водночас Кудрицький звернув увагу, що закупівельні ціни в "Укренерго" залишаються в рази нижчими, ніж в інших енергокомпаніях, і назвав це ілюстрацією того, що побудована раніше система управління досі забезпечує компанії незалежність від зовнішнього впливу з метою отримання неправомірної вигоди і довіру міжнародних донорів. Він також висловив думку, що ситуація з обшуками в нього також свідчить про те, що попри наявність незалежних правоохоронних органів, таких як НАБУ, САП і БЕБ, залишається актуальним реформування решти таких органів, а також судової системи.

Як повідомлялося з посиланням на джерело агентства "Інтерфакс-Україна" в правоохоронних органах, працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) проводили у вівторок слідчі дії у колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

"Слідчі дії проводяться в рамках розслідування кримінального провадження щодо зловживання службовим становищем та заволодіння коштами державної компанії", – поінформував співрозмовник агентства.

За інформацією джерела, обшуки проходять також в "Укренерго" та організаціях, яких можуть бути причетними до незаконної схеми заволодіння коштами під час прокладання електромагістралей.

За інформацією джерел ЕП, йдеться про завищення обсягів рубки лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання енергомагістралей.

Проведення обшуків в "Укренерго" підтвердило також джерело агентства "Інтерфакс-Україна", близьке до компанії.