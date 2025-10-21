Зеленський анонсував нову угоду з європейськими партнерами щодо оборонних спроможностей

Україна фіналізувала підготовку до зустрічей зі європейськими партнерами на цьому тижні, готується нова угода щодо оборонних спроможностей України, яку будуть фактично реалізувати як частину гарантій безпеки, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз уже фіналізували підготовку до зустрічей із європейськими партнерами – важливі заходи далі по тижню. Перше – буде хороша й багато в чому абсолютно нова угода щодо наших оборонних спроможностей. Угода, яку ми будемо реалізовувати фактично як частину гарантій безпеки для нашої держави, для всіх наших людей довгостроково. Зараз деталі ще зарано називати – усе буде на тижні", - сказав він у вечірньому зверненні у вівторок.

Президент наголосив, що Україна знаходиться "чітко на одній сторінці" з партнерами щодо дипломатії.

"Ми провели зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки, і ми домовилися, що саме так спробуємо організувати діалог – на лінії, яка є зараз. Саме таким був сигнал президента Трампа його команді. Це було й публічно", - зазначив Зеленський.

За його словами, лінія фронту може бути початком дипломатії, однак Росія знову робить усе, щоб зіскочити з дипломатії.

"І як тільки питання далекобійності для нас – для України – стало трохи далі, то майже автоматично Росія стала вже менш зацікавленою в дипломатії. Це сигнал, що саме це питання – питання далекобійності – дає, можливо, незамінний ключ до миру", - зауважив глава держави.

Окрім того, він додав, що

Чим більше української дискусія про "томагавки" виявилася сильною інвестицією в дипломатію, оскільки змусила Росію показати, що "томагавки" – "це саме та карта, на яку вони зважають".

"Будемо говорити з європейцями, з американцями щодо далекобійності. Пріоритет – ППО, безумовно", - резюмував президент.