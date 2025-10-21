Інтерфакс-Україна
Події
17:50 21.10.2025

Окупанти завдали удару дроном по перехрестю в Сумах, постраждали 9 цивільних

Фото: https://t.me/hryhorov_oleg

Дев'ять мирних жителів міста Суми постраждали внаслідок атаки російського дрона по місту у вівторок, повідомив глава Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"9 цивільних постраждали внаслідок удару росії по цивільній інфраструктурі в Сумах. Ворожий ударний БпЛА прицільно вдарив по перехрестю. Пошкоджено автомобілі, цивільну інфраструктуру. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Працюють екстрені служби", - написав Григоров у Телеграм.

Цю ж інформацію підтвердив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар. За його словами, внаслідок удару пошкоджені десять автомобілів.

"Близько 16:30 у нашому місті зафіксовано влучання ворожого безпілотника типу "Італмас" у дорожнє покриття. Унаслідок удару пошкоджено більше 10-ти автомобілів, вибито вікна у багатоквартирних будинках. На цей час відомо про девʼятьох поранених людей. На місці події працюють усі необхідні служби", - написав він в Телеграм.

Кобзар повідомив, що в середу о 9:00 в місті розпочне роботу мобільний штаб, де всі усі, хто потребує допомоги, зможуть її отримати.

