Міністри оборони України та Іспанії обговорили передачу озброєння та участь в оборонних ініціативах

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів розмову з іспанською колегою Маргаритою Роблес.

"росія не припиняє терор українських міст, намагаючись зруйнувати нашу енергетику. Тому зараз Україна критично потребує зміцнення української протиповітряної оборони, зокрема шляхом надання ракет для Patriot, NASAMS та IRIS-T. Обговорили можливість такої допомоги від Іспанії", - написав Шмигаль в телеграм-каналі за результатами розмови.

Крім того, сторони обговорили перспективні спільні індустріальні проєкти, зокрема ремонт і виробництво техніки на території України та Іспанії, а також можливості долучення Іспанії до ініціативи PURL.

"Подякував Іспанії та пані Роблес за непохитну й стратегічну підтримку нашої держави. Запросив відвідати Київ, аби обговорити взаємовигідне партнерство між нашими оборонними галузями", - додав Шмигаль.