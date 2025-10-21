Інтерфакс-Україна
17:20 21.10.2025

На Київщині сталася ДТП за участю підлітків: один загинув, шестеро травмовані

В Бучанському районі на Київщині внаслідок ДТП загинув 14-річний пасажир автомобілю, за кермом якого був 15-річний водій, ще шестеро неповнолітніх отримали травми, повідомляє поліція Київської області.

На сторінці в Фейсбук у вівторок поліція Київщини інформує, що поліцейські розслідують обставини ДТП у селі Мигалки Бучанського району.

"Правоохоронці попередньо встановили, що 15-річний водій Opel Vectra, рухаючись вулицею Шевченка, не впорався з керуванням та допустив виїзд за межі проїзної частини у кювет, де автомобіль зіткнувся з деревом", - йдеться в повідомленні.

А інформацією поліції, внаслідок ДТП 14-річний пасажир загинув на місці події. "Ще шестеро неповнолітніх осіб, які перебували в салоні автомобіля, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до лікарні", - зазначається в повідомленні.

На місці події працювали правоохоронці, рятувальники та медики.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

