15:47 21.10.2025

Рада підтримала висновки та пропозиції до законопроєкту про держбюджет-2026

Верховна Рада ухвалила постанову №14000/П про висновки та пропозиції до проєкту закону про державний бюджет України на 2026 рік.

За документ проголосували 239 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", після ухвалення постанови народні депутати розпочали розгляд поправок до законопроєкту про держбюджет на наступний рік.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада розглядає у першому читанні проєкт закону "Про державний бюджет України на 2026 рік".

Теги: #держбюджет #верховна_рада

