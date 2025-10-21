Інтерфакс-Україна
14:16 21.10.2025

По всій Чернігівщині розгорнуто понад 260 пунктів незламності – ОВА

Фото: https://t.me/chernigivskaODA

Через нічну атаку без світла залишилися Чернігів і північні громади області, критична інфраструктура переведена живлення від генераторів, в області розгорнуто понад 260 пунктів незламності, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вячеслав Чаус.

"Через нічну атаку без світла залишилися Чернігів і північні громади області. Лікарні, заклади соцсфери і комунальні підприємства – працюють на резервному живленні. Так само водоканали: вода є переважно до 4–5 поверхів. Для мешканців багатоповерхівок відкриті водопровідні колонки. У деякі райони міста вже організували підвезення води", - написав він у Телеграмі у вівторок вдень.

За словами Чауса, подекуди відновлювальні роботи неможливі через загрозу нових обстрілів. Але там, де безпечно, енергетики продовжують працювати, щоб якомога швидше повернути людям світло.

Зараз по всій області розгорнуті понад 260 пунктів незламності, де можна підзарядити гаджети і зігрітися.

Як повідомлялось, російські війська в ніч на вівторок атакували Чернігіську область дронами та ракетами, зафіксовано влучання в обʼєкт теплопостачання та енергобʼєкт, повідомив очільник ОВА Вячеслав Чаус.

"Область зазнала масової атаки ударних безпілотників. За зведеними даними ППО та Сил оборони, за добу зафіксована 51 повітряна ціль, в тому числі, 2 балістичні ракети. Є два влучання "шахедів": обʼєкт теплопостачання та енергобʼєкт в двох громадах Чернігівського району", – написав він у Телеграм.

