12:03 21.10.2025

Зеленський та європейські лідери заявляють про використання всієї вартості заморожених суверенних активів РФ для допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, федеральний канцлер Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануєль Макрон, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніу Кошта, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен оприлюднили спільну заяву про мир для України.

"Ми всі об'єднані в нашому прагненні до справедливого і тривалого миру, на який заслуговує народ України. Ми рішуче підтримуємо позицію президента Трампа, що бойові дії повинні бути негайно припинені, а нинішня лінія зіткнення повинна стати відправною точкою для переговорів. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не можуть бути змінені силою", - йдеться у повідомленні на сайті уряду Великої Британії.

У заяві зазначається, що Україна є єдиною стороною, яка серйозно ставиться до миру.

"Тактика затягування Росії раз за разом доводить, що Україна є єдиною стороною, яка серйозно ставиться до миру. Ми всі бачимо, що Путін продовжує обирати насильство і руйнування. Тому ми чітко розуміємо, що Україна повинна бути в найсильнішому становищі – до, під час і після будь-якого перемир'я. Ми повинні посилити тиск на економіку Росії та її оборонну промисловість, доки Путін не буде готовий укласти мир. Ми розробляємо заходи для використання всієї вартості заморожених суверенних активів Росії, щоб Україна мала необхідні ресурси", - заявили європейські лідери.

Наголошується, що лідери зустрінуться наприкінці цього тижня в рамках Європейської ради та "Коаліції охочих", щоб обговорити, як продовжувати цю роботу та надалі підтримувати Україну.

