В Києві судитимуть експрацівника прокуратури, який в нетверезому стані скоїв смертельну ДТП

Фото: https://t.me/pgo_gov_ua

Прокурори Київської міської прокуратури скерували до Голосіївського районного суду міста Києва обвинувальний акт стосовно вже колишнього працівника прокуратури, який обвинувачується у вчиненні смертельної ДТП в стані алкогольного сп'яніння, внаслідок якої загинула 61-річна жінка.

В телеграм-каналі у вівторок Офіс генерального прокурора повідомляє, що ввечері 19 липня 2025 року чоловік, перебуваючи за кермом автомобілю, виїхав на пішохідну зону на вулиці Великій Васильківській та збив жінку, яка йшла тротуаром.

"Від отриманих травм постраждала померла. Водій після наїзду на пішохода намагався втекти з місця аварії, проте його затримали. Результат його обстеження показав великий вміст алкоголю у крові", - зазначається в повідомленні.

Йому інкриміновано порушення правил безпеки дорожнього руху, а саме керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть потерпілої (ч. 1 ст. 135, ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими ГУ Нацполіції у м.Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

"Старшим групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні є Генеральний прокурор Руслан Кравченко", - зазначається в повідомленні.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави.