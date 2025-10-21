Інтерфакс-Україна
Події
10:40 21.10.2025

В Києві судитимуть експрацівника прокуратури, який в нетверезому стані скоїв смертельну ДТП

1 хв читати
В Києві судитимуть експрацівника прокуратури, який в нетверезому стані скоїв смертельну ДТП
Фото: https://t.me/pgo_gov_ua

Прокурори Київської міської прокуратури скерували до Голосіївського районного суду міста Києва обвинувальний акт стосовно вже колишнього працівника прокуратури, який обвинувачується у вчиненні смертельної ДТП в стані алкогольного сп'яніння, внаслідок якої загинула 61-річна жінка.

В телеграм-каналі у вівторок Офіс генерального прокурора повідомляє, що ввечері 19 липня 2025 року чоловік, перебуваючи за кермом автомобілю, виїхав на пішохідну зону на вулиці Великій Васильківській та збив жінку, яка йшла тротуаром.

"Від отриманих травм постраждала померла. Водій після наїзду на пішохода намагався втекти з місця аварії, проте його затримали. Результат його обстеження показав великий вміст алкоголю у крові", - зазначається в повідомленні.

Йому інкриміновано порушення правил безпеки дорожнього руху, а саме керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть потерпілої (ч. 1 ст. 135, ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими ГУ Нацполіції у м.Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

"Старшим групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні є Генеральний прокурор Руслан Кравченко", - зазначається в повідомленні.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави.

Теги: #київ #суд #дтп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:04 19.10.2025
Пожежу на складі в Подільському районі Києва ліквідовано, постраждалих немає

Пожежу на складі в Подільському районі Києва ліквідовано, постраждалих немає

18:37 18.10.2025
Виставка портретів пензля Олександра Мурашка до 150-річчя художника відкрилася у Києві

Виставка портретів пензля Олександра Мурашка до 150-річчя художника відкрилася у Києві

12:41 18.10.2025
Другий безбар’єрний марафон пройде у Києві 25-26 жовтня

Другий безбар’єрний марафон пройде у Києві 25-26 жовтня

18:21 17.10.2025
Суд продовжив арешт детектива НАБУ Магомедрасулова, підозрюваного в намірі продавати технічні коноплі в РФ

Суд продовжив арешт детектива НАБУ Магомедрасулова, підозрюваного в намірі продавати технічні коноплі в РФ

18:10 17.10.2025
Суд не зміг обрати запобіжний захід трьом підозрюваним військовим, яких напередодні у Тернополі затримала поліція, всі вони бійці 3-ї штурмової бригади

Суд не зміг обрати запобіжний захід трьом підозрюваним військовим, яких напередодні у Тернополі затримала поліція, всі вони бійці 3-ї штурмової бригади

15:23 17.10.2025
Суд Польщі не екстрадував до ФРН українця, підозрюваного в підриві "Північних потоків"

Суд Польщі не екстрадував до ФРН українця, підозрюваного в підриві "Північних потоків"

09:33 17.10.2025
На Одещині водій наїхав на пересувний блокпост, двоє військових загинули

На Одещині водій наїхав на пересувний блокпост, двоє військових загинули

16:45 16.10.2025
Посольство Сербії в Україні відновило роботу в Києві та провело прийом

Посольство Сербії в Україні відновило роботу в Києві та провело прийом

01:23 16.10.2025
У КМДА розповіли деталі щодо пожежі в непрацюючій будівлі одного з районів Києва

У КМДА розповіли деталі щодо пожежі в непрацюючій будівлі одного з районів Києва

17:34 15.10.2025
McDonald’s відкрив 49-й ресторан у Києві

McDonald’s відкрив 49-й ресторан у Києві

ВАЖЛИВЕ

Бійці ССО знищили ворожі штурмові групи на півночі Слобожанщини

Ворог атакував енергооб'єкт в Славутичі, відбулось знеструмлення - мер

Будуть додаткові пакети підтримки від партнерів - Зеленський

Через ворожу атаку Павлоградського району постраждали 16 людей, четверо у важкому стані

Каллас: Трамп, зустрічаючись із Путіним, "щиро хоче" покласти край війні, але без України та ЄС з цього нічого не вийде

ОСТАННЄ

Російські дрони наразі не дозволяють проводити роботи з повернення е/е Чернігову та півночі області – заява Міненерго

Постпреди країн ЄС погодили пропозицію щодо надання Києву кредиту за рахунок заморожених активів РФ – ЗМІ

"Укренерго" анонсувало обмеження потужності для промспоживачів з 16:00 до 20:00 по всій країні, знеструмлено Чернігів

Російські війська просунулися поблизу Малинівки, Полтавки та Калинівського – DeepState

Глава МВС: координуємо дії екстрених служб на Чернігівщині, щоб повернути світло після ворожих обстрілів

Деякі лідери ЄС хочуть бути присутніми на запланованій зустрічі Путіна і Трампа в Будапешті – ЗМІ

Кабмін виділив 6 млрд грн на будівництво захисних споруд і відновлення об’єктів енергоінфраструктури та залізниці

Автомеханік з Одещини готував теракти біля ТЦК та оборонної будівлі в Ізмаїлі - СБУ

Померла жінка, що постраждала від ворожої атаки на Шахтарське – ОВА

Голова Держетнополітики обговорив із верховним комісаром ОБСЄ у справах нацменшин проведення НМТ мовами меншин

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА