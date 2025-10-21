Російські війська просунулися поблизу Малинівки, Полтавки та Калинівського – DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупаційні війська просунулися поблизу Малинівки та Полтавки в Запорізькій області, а також біля Калинівського на Дніпропетровщині, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Малинівки (Пологівський район Запорізької області), Полтавки (Пологівський район Запорізької області) та Калинівського (Синельниківський район, Дніпропетровська область)", - йдеться в повідомленні DeepState у вівторок.

На карті оновлено ділянки лінії фронту поблизу Малинівки, Полтавки та Калинівського. Зміни позначені як просування РФ. Ситуація на цій ділянці фронту залишається напруженою, бойові дії тривають.

Як повідомлялося, в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю на 7,27 кв. км щодоби.

У вересні російські війська просувалися із середньою швидкістю 8,6 кв. км на день.