08:57 21.10.2025
Ворог атакував Херсонщину, три людини постраждали
Російські війська в ніч на вівторок атакували один з районів Херсонської області, постраждали три людини, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.
"Ніч у Херсоні знову була неспокійною. російська армія атакувала Корабельний район міста ударними безпілотниками типу "Шахед". Відомо про трьох постраждалих", – написав він у Телеграм.
Прокудін зазначив, що на місці влучань зайнялась пожежа. Пошкоджено житлові будинки, освітній заклад та господарчі споруди.
Наразі усі постраждалі перебувають у лікарні, де отримують необхідну допомогу. Стан поранених лікарі оцінюють як середньої тяжкості.