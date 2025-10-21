Інтерфакс-Україна
Події
08:57 21.10.2025

Ворог атакував Херсонщину, три людини постраждали

1 хв читати
Ворог атакував Херсонщину, три людини постраждали

Російські війська в ніч на вівторок атакували один з районів Херсонської області, постраждали три людини, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Ніч у Херсоні знову була неспокійною. російська армія атакувала Корабельний район міста ударними безпілотниками типу "Шахед". Відомо про трьох постраждалих", – написав він у Телеграм.

Прокудін зазначив, що на місці влучань зайнялась пожежа. Пошкоджено житлові будинки, освітній заклад та господарчі споруди.

Наразі усі постраждалі перебувають у лікарні, де отримують необхідну допомогу. Стан поранених лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:28 21.10.2025
Під ворожим обстрілом 19 населених пунктів Запорізької області, двоє постраждалих та одна жертва

Під ворожим обстрілом 19 населених пунктів Запорізької області, двоє постраждалих та одна жертва

19:18 20.10.2025
Через ворожу атаку Павлоградського району постраждали 16 людей, четверо у важкому стані

Через ворожу атаку Павлоградського району постраждали 16 людей, четверо у важкому стані

09:06 20.10.2025
Один мирний житель загинув, 5 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Один мирний житель загинув, 5 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

10:37 19.10.2025
РФ протягом доби 46 разів атакувала Чернігівщину: цілили по енергооб’єкту, пошкоджено інфраструктуру

РФ протягом доби 46 разів атакувала Чернігівщину: цілили по енергооб’єкту, пошкоджено інфраструктуру

09:38 19.10.2025
Внаслідок обстрілів у Сумській області постраждали четверо людей

Внаслідок обстрілів у Сумській області постраждали четверо людей

07:54 19.10.2025
Ворог атакував Синельниківський і Нікопольський райони Дніпропетровщини, поранено 10 людей

Ворог атакував Синельниківський і Нікопольський райони Дніпропетровщини, поранено 10 людей

07:38 19.10.2025
Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області, двоє постраждалих через атаку дрона

Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області, двоє постраждалих через атаку дрона

20:31 18.10.2025
У Лозовій Харківської області вже шість постраждалих

У Лозовій Харківської області вже шість постраждалих

20:24 18.10.2025
Окупанти атакували Дніпропетровщину: постраждали троє цивільних, пошкоджено будинки та інфраструктуру

Окупанти атакували Дніпропетровщину: постраждали троє цивільних, пошкоджено будинки та інфраструктуру

16:30 18.10.2025
Одна людина загинула, 6 постраждали внаслідок суботніх ворожих обстрілів Харківської області

Одна людина загинула, 6 постраждали внаслідок суботніх ворожих обстрілів Харківської області

ВАЖЛИВЕ

Бійці ССО знищили ворожі штурмові групи на півночі Слобожанщини

Ворог атакував енергооб'єкт в Славутичі, відбулось знеструмлення - мер

Будуть додаткові пакети підтримки від партнерів - Зеленський

Через ворожу атаку Павлоградського району постраждали 16 людей, четверо у важкому стані

Каллас: Трамп, зустрічаючись із Путіним, "щиро хоче" покласти край війні, але без України та ЄС з цього нічого не вийде

ОСТАННЄ

Статистика доставки підручників за новим механізмом змушує замислитися над його ефективністю - голова комітету Ради

Глава Мінфіну США: Європа повинна взяти на себе лідерство у посиленні економічного тиску G7 на Росію

Нічна атака на Чернігівщину: пошкоджено тепло- та енергетичний об’єкти

Бійці ССО знищили ворожі штурмові групи на півночі Слобожанщини

Сили оборони знищили 58 із 98 ворожих цілей під час нічної атаки, зафіксовано влучання 37 БпЛА на 10 локаціях - Повітряні сили

РФ атакувала критичну інфраструктуру Черкащини, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та трансформатор

Зустріч Трампа з Путіним може відтермінуватися

Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 134 од. спецтехніки

21 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

Трамп повідомив про початок будівництва бальної зали на території Білого дому за кошти приватних донорів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА