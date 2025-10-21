Ворог атакував Херсонщину, три людини постраждали

Російські війська в ніч на вівторок атакували один з районів Херсонської області, постраждали три людини, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Ніч у Херсоні знову була неспокійною. російська армія атакувала Корабельний район міста ударними безпілотниками типу "Шахед". Відомо про трьох постраждалих", – написав він у Телеграм.

Прокудін зазначив, що на місці влучань зайнялась пожежа. Пошкоджено житлові будинки, освітній заклад та господарчі споруди.

Наразі усі постраждалі перебувають у лікарні, де отримують необхідну допомогу. Стан поранених лікарі оцінюють як середньої тяжкості.