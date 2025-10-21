Сили оборони знищили 58 із 98 ворожих цілей під час нічної атаки, зафіксовано влучання 37 БпЛА на 10 локаціях - Повітряні сили

Сили оборони минулої ночі знешкодили 58 ворожих цілей з 98, що атакували Україну, влучання зафіксовано на 10 локаціях, зокрема, двох балістичних ракет та 37 БпЛА та уламки на 10 локаціях, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 58 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - сказано в повідомленні.

Загалом в ніч на 21 жовтня (з 19:00 20 жовтня) противник атакував 2-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Брянської обл., 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл., 98-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда, Гвардійське – ТОТ Криму, близько 70 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання ракет та 37 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.