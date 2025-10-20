Трамп сумнівається у перемозі України

Фото: https://nypost.com/

Президент США Дональд Трамп заявив, що в нього є сумніви у перемозі України у війні з Росією.

"Вони все ще можуть виграти. Я не думаю, що вони виграють, але вони все ще можуть. Я ніколи не говорив, що вони виграють. Я говорив, що можуть виграти. Все може статися. Знаєте, війна — дуже дивна річ. Відбувається багато поганого. Іноді — і багато хорошого. Якщо поглянути на Близький Схід, я б сказав, що до того, як ми завдали потужного удару по Ірану, ми б ніколи не змогли укласти ту угоду, тому що над Близьким Сходом висіла б темна хмара. Але коли ми знищили їхній ядерний потенціал — це було одне з найбільших військових дій всіх часів", - заявив він під час зустрічі з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом у понеділок.

Так Трамп відреагував на прохання журналістки пояснити, чому під час Генасамблеї ООН він говорив, що Україна може виграти в конфлікті і повернути територію, проте пізніше почав змінювати погляд на це питання.