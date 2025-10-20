Зеленський спростував інформацію про присутність росіян на околицях Лиману

Фото: Генштаб ЗСУ

Російських військ немає на околицях міста Лиман Донецької області, Збройні сили України ліквідували всі спроби проходу ворога, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"У Куп’янську ситуація стала кращою. Покровськ – складна ситуація, але багато робиться, щоб знищувати окупанта. На околицях Лимана – хтось розповсюджував дезінформацію постійно – але там немає росіян, там тільки наші війська, і всі спроби проходу росіян були ліквідовані", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у неділю.

За словами президента, на новопавлівському напрямку в місці сходження адміністративних кордонів Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей ситуація залишається достатньо складною.

"Було, що 8 сіл вони (росіяни – ІФ-У) взяли на адміністративній межі з Дніпровщиною. Потім наші відбили 4. Тепер за інші ще бʼються", - повідомив глава держави.

На сумському напрямку фронту, за словами Зеленського, ситуація покращилася.