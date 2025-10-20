Зеленський спростував інформацію про присутність росіян на околицях Лиману
Російських військ немає на околицях міста Лиман Донецької області, Збройні сили України ліквідували всі спроби проходу ворога, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"У Куп’янську ситуація стала кращою. Покровськ – складна ситуація, але багато робиться, щоб знищувати окупанта. На околицях Лимана – хтось розповсюджував дезінформацію постійно – але там немає росіян, там тільки наші війська, і всі спроби проходу росіян були ліквідовані", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у неділю.
За словами президента, на новопавлівському напрямку в місці сходження адміністративних кордонів Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей ситуація залишається достатньо складною.
"Було, що 8 сіл вони (росіяни – ІФ-У) взяли на адміністративній межі з Дніпровщиною. Потім наші відбили 4. Тепер за інші ще бʼються", - повідомив глава держави.
На сумському напрямку фронту, за словами Зеленського, ситуація покращилася.