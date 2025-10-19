Інтерфакс-Україна
23:05 19.10.2025

Ніхто не повинен тиснути на Україну в питаннях територій, ми всі повинні тиснути на Росію – Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про необхідність спільного тиску на Росію в питанні територіальних поступок. Про це він написав на платформі X у неділю.

"Ніхто з нас не повинен тиснути на Зеленського в питанні територіальних поступок. Ми всі повинні тиснути на Росію, щоб вона припинила свою агресію. Поступки ніколи не були шляхом до справедливого і тривалого миру", - написав Туск на X.

Джерело: https://x.com/donaldtusk/status/1979970880626119088

Теги: #польща #заява #туск

