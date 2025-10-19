Зеленський готовий взяти участь у перемовинах Трампа з Путіним в Будапешті та говорив про це з президентом США

Президент України Володимир Зеленський висловив готовність взяти участь у попередньо запланованій зустрічі президента США Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Будапешті та повідомив, що обговорював це питання з американським колегою під час зустрічі у Білому домі в п’ятницю.

"Ми говорили про це. Вони обговорять це з Путіним. Він хотів почути мою думку", - сказав Зеленський в інтерв’ю NBC News, відповідаючи на запитання, чи хоче він взяти участь у цих перемовинах і чи говорив про це з Трампом.

"Моя думка: якщо ми дійсно хочемо справедливого та тривалого миру, нам потрібні обидві сторони цієї трагедії. Так, він окупант, але Україна страждає та бореться. І, звичайно, як можуть бути якісь угоди без нас, про нас?" - додав він.

При цьому президент України зазначив, що "не впевнений, що Путін готовий просто закінчити цю війну" і "можливо, він хоче повернутися з агресією".

На уточнювальне запитання, чи буде він наполягати на тому, щоб брати участь у зустрічі в Будапешті, Зеленський відповів: "Я готовий. Я сказав президенту (Трампу – ІФ-У): Я готовий", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, Трамп назвав значним прогресом проведену 16 жовтня розмову з Путіним, назвавши її дуже продуктивною, та повідомив про заплановані зустрічі - особисту у Будапешті та на рівні радників перед тим. Пізніше він обговорив це з Зеленським.

Президент України, в свою чергу, заявляв, що готовий до зустрічі з Путіним у будь-якому форматі та в будь-якій країні світу, окрім РФ та Білорусі, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.