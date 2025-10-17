Зеленський готовий зустрітися з Путіним у будь-якому місці світу, окрім Росії та Білорусі, - Єрмак

Фото: https://t.me/ermaka2022

Президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Володимиром Путіним у будь-якому форматі та в будь-якій країні світу, окрім Росії та Білорусі, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю для Axios.

"Він (Єрмак - ІФ-У) додав, що Зеленський сказав Трампу, що він, як і раніше, готовий зустрітися з Путіним у будь-якому форматі і в будь-якому місці світу, крім Росії та Білорусі. Путін неодноразово відхиляв таку зустріч", - повідомляє Axios.

Керівник ОП повідомив, що президет США Дональд Трамп запросив Зеленського до Вашингтону після двох телефонних дзвінків, і зазначив, що вони були "дуже хорошими", однак є багато питань, які неможливо обговорити телефоном.

"Є багато питань, які неможливо обговорити по телефону. Наприклад, про ситуацію на передовій. Наприклад, про наші (військові) плани і про те, як ми і американська сторона бачимо наступні кроки в мирному процесі", — сказав Єрмак.

В то й же час він зазначив, що Зеленський і його команда були здивовані, побачивши заяву Трампа про його розмову з Путіним і те, що вони домовилися зустрітися в Будапешті.