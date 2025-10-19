Сили оборони збили 40 із 62 ворожих БПЛА

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

У ніч на 19 жовтня російські окупанти атакували територію України 62 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 40 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 7 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.