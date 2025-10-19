Інтерфакс-Україна
Події
08:35 19.10.2025

Окупанти за добу втратили 1000 осіб та 126 од. спецтехніки

1 хв читати
Сили оборони за добу ліквідували 1000 окупантів, 1 танк, 45 артсистем, 444 БПЛА, а також 126 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.10.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1130180 (+1000) осіб, танків – 11268 (+1) од, бойових броньованих машин – 23399 (+3) од, артилерійських систем – 33834 (+45) од, РСЗВ – 1524 (+2) од, засоби ППО – 1228 (+0) од, літаків – 428 (+0) од, гелікоптерів – 346 (+0), БПЛА оперативно-тактичного – 71967 (+444), крилаті ракети – 3864 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 64798 (+126), спеціальна техніка – 3980 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

