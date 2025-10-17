Інтерфакс-Україна
Події
21:44 17.10.2025

Трамп: Я думаю, що Путін хоче укласти угоду

1 хв читати
Трамп: Я думаю, що Путін хоче укласти угоду

Президент США Дональд Трамп вважає, що очільник Кремля Володимир Путін хоче закінчити війну проти України.

Відповідаючи на запитання журналіста, що трапиться, якщо під час зустрічі в Угорщині, Путін не проявить бажання до миру, Трамп сказав: "Побачимо, що буде".

"Я думаю, що Путін хоче закінчити війну. Я говорив з ним вчора 2,5 години… Він хоче з цим покінчити", – сказав він під час зустрічі із українським колегою Володимиром Зеленським у Білому домі в п'ятницю.

Також Трамп наголосив, що на його думку президент Володимир Зеленський також "хоче покласти цьому край".

"Тепер нам потрібно це зробити", - додав він.

Теги: #путін #трамп #сша #угода

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:22 17.10.2025
Українська делегація принесла на зустріч з Трампом мапи - джерело

Українська делегація принесла на зустріч з Трампом мапи - джерело

21:55 17.10.2025
Трамп: Індія не купуватиме російську нафту

Трамп: Індія не купуватиме російську нафту

21:51 17.10.2025
Трамп вважає, що і Зеленський і Путін "чудово справляються" з переговорами

Трамп вважає, що і Зеленський і Путін "чудово справляються" з переговорами

21:39 17.10.2025
Трамп: В Угорщині, ймовірно, буде двостороння зустріч, з Зеленським перебуватиму на зв'язку

Трамп: В Угорщині, ймовірно, буде двостороння зустріч, з Зеленським перебуватиму на зв'язку

17:58 17.10.2025
Трамп має намір обговорити з Зеленським можливість зустрічі з Путіним у Будапешті – речниця

Трамп має намір обговорити з Зеленським можливість зустрічі з Путіним у Будапешті – речниця

15:32 17.10.2025
Україна і Словаччина домовилися про технічне та фінансове співробітництво

Україна і Словаччина домовилися про технічне та фінансове співробітництво

13:52 17.10.2025
Угорщина обіцяє Путіну безперешкодний в'їзд до країни на майбутню зустріч із Трампом

Угорщина обіцяє Путіну безперешкодний в'їзд до країни на майбутню зустріч із Трампом

13:24 17.10.2025
Зустріч Путіна і Трампа може відбутися протягом двох тижнів або трохи пізніше, заявили в Кремлі

Зустріч Путіна і Трампа може відбутися протягом двох тижнів або трохи пізніше, заявили в Кремлі

12:11 17.10.2025
Словаччина підтримує зустріч Трампа і Путіна в Будапешті, готова допомогти в організації - Фіцо

Словаччина підтримує зустріч Трампа і Путіна в Будапешті, готова допомогти в організації - Фіцо

11:43 17.10.2025
Зеленський готовий зустрітися з Путіним у будь-якому місці світу, окрім Росії та Білорусі, - Єрмак

Зеленський готовий зустрітися з Путіним у будь-якому місці світу, окрім Росії та Білорусі, - Єрмак

ВАЖЛИВЕ

Трамп вважає, що і Зеленський і Путін "чудово справляються" з переговорами

Трамп: Говоритимемо із Зеленським про мою розмову з Путіним

Україна має пропозицію до США щодо дронів, ракети "Tomahawk" будуть запускатися лише по військовим цілям – Зеленський

Зеленський планує обговорити з Трампом кроки, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів

Зеленський-Трампу: Путін не готовий закінчити війну, але у РФ немає успіхів на полі бою

ОСТАННЄ

Трамп похвалив піджак президента Зеленського

Трамп: Говоритимемо із Зеленським про мою розмову з Путіним

Зеленський: Трамп добре ознайомлений з ситуацією на фронті в Україні

Україна має пропозицію до США щодо дронів, ракети "Tomahawk" будуть запускатися лише по військовим цілям – Зеленський

Зеленський планує обговорити з Трампом кроки, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів

Зеленський-Трампу: Путін не готовий закінчити війну, але у РФ немає успіхів на полі бою

Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп

На Тернопільщині чоловіки на "Мерседесі" підрізали авто ТЦК та допомогли втекти з нього раніше мобілізованому

У Латвії відкрили справу проти російськомовного громадянина, який напав на україномовну родину в Швейцарії

Ворожі ДРГ прориваються в Покровськ та розстрілюють цивільних, з початку місяця в місті ліквідовано 600 окупантів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА