Трамп: Я думаю, що Путін хоче укласти угоду

Президент США Дональд Трамп вважає, що очільник Кремля Володимир Путін хоче закінчити війну проти України.

Відповідаючи на запитання журналіста, що трапиться, якщо під час зустрічі в Угорщині, Путін не проявить бажання до миру, Трамп сказав: "Побачимо, що буде".

"Я думаю, що Путін хоче закінчити війну. Я говорив з ним вчора 2,5 години… Він хоче з цим покінчити", – сказав він під час зустрічі із українським колегою Володимиром Зеленським у Білому домі в п'ятницю.

Також Трамп наголосив, що на його думку президент Володимир Зеленський також "хоче покласти цьому край".

"Тепер нам потрібно це зробити", - додав він.