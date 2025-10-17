Інтерфакс-Україна
Події
17:58 17.10.2025

Трамп має намір обговорити з Зеленським можливість зустрічі з Путіним у Будапешті – речниця

1 хв читати
Трамп має намір обговорити з Зеленським можливість зустрічі з Путіним у Будапешті – речниця

Речниця президента США Кароліна Левітт повідомила про намір Дональда Трампа обговорити з президентом України Володимиром Зеленським можливу зустріч з Володимиром Путіним у Будапешті, про яку вони досягнули попередньої домовленості під час телефонної розмови в четвер.

"Президент (Трамп – ІФ-У) і президент Путін обговорювали зустріч у Будапешті. І президент Трамп обговорить цю можливість із президентом Зеленським, коли той буде тут, у Білому домі", - сказала Левітт журналістам у Вашингтоні в п'ятницю.

Як повідомлялося, Трамп і Путін провели в четвер телефонну розмову, яка тривала дві з половиною години. Трамп після переговорів заявив, що наступного тижня країни організують переговори на високому рівні, після чого відбудеться зустріч лідерів у Будапешті. Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що гарантує можливість Путіну безперешкодно прибути до Будапешта, де планується його зустріч з Трампом.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в той же день повідомив, що Зеленський готовий до зустрічі з Путіним у будь-якому форматі та в будь-якій країні світу, окрім РФ та Білорусі.

Зеленський прибув до Вашингтона і вже провів низку зустрічей з американськими високопосадовцями. У п'ятницю планується його зустріч з Трампом.

Теги: #путін #трамп #зустріч #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:46 17.10.2025
Українська делегація на зустрічі з міністром енергетики США обговорила перспективи співробітництва щодо скрапленого газу

Українська делегація на зустрічі з міністром енергетики США обговорила перспективи співробітництва щодо скрапленого газу

13:52 17.10.2025
Угорщина обіцяє Путіну безперешкодний в'їзд до країни на майбутню зустріч із Трампом

Угорщина обіцяє Путіну безперешкодний в'їзд до країни на майбутню зустріч із Трампом

13:24 17.10.2025
Зустріч Путіна і Трампа може відбутися протягом двох тижнів або трохи пізніше, заявили в Кремлі

Зустріч Путіна і Трампа може відбутися протягом двох тижнів або трохи пізніше, заявили в Кремлі

12:11 17.10.2025
Словаччина підтримує зустріч Трампа і Путіна в Будапешті, готова допомогти в організації - Фіцо

Словаччина підтримує зустріч Трампа і Путіна в Будапешті, готова допомогти в організації - Фіцо

11:43 17.10.2025
Зеленський готовий зустрітися з Путіним у будь-якому місці світу, окрім Росії та Білорусі, - Єрмак

Зеленський готовий зустрітися з Путіним у будь-якому місці світу, окрім Росії та Білорусі, - Єрмак

11:07 17.10.2025
Зеленський обговорив з представниками енергокомпаній США ініціативи щодо нафти, газу та ядерної енергетики

Зеленський обговорив з представниками енергокомпаній США ініціативи щодо нафти, газу та ядерної енергетики

10:20 17.10.2025
Зеленський та міністр енергетики США обговорили підтримку української енергосистеми

Зеленський та міністр енергетики США обговорили підтримку української енергосистеми

09:47 17.10.2025
Зеленський поінформував представників Lockheed Martin про потреби України в системах ППО і літаках F-16

Зеленський поінформував представників Lockheed Martin про потреби України в системах ППО і літаках F-16

09:42 17.10.2025
Зустріч Зеленського і Трампа заплановано на 20:00 за київським часом

Зустріч Зеленського і Трампа заплановано на 20:00 за київським часом

08:45 17.10.2025
Зеленський і представники оборонної компанії Raytheon обговорили можливості для посилення української ППО

Зеленський і представники оборонної компанії Raytheon обговорили можливості для посилення української ППО

ВАЖЛИВЕ

В’їзд в ЄС Путіну не заборонено, питання прольоту його літака знаходиться в компетенції кожної окремої країни ЄС - Єврокомісія

Україна готова працювати над тим, щоб убезпечити Словаччину від будь-яких ризиків постачання енергоносіїв, - Свириденко

Словаччина підтримує зустріч Трампа і Путіна в Будапешті, готова допомогти в організації - Фіцо

Україна чекає на рішення США щодо Tomahawk - Єрмак

Зеленський готовий зустрітися з Путіним у будь-якому місці світу, окрім Росії та Білорусі, - Єрмак

ОСТАННЄ

Трамп не виключає, що обговорить передачу "Томагавків" з Зеленським під час зустрічі

США можуть надати Україні застарілі "Томагавки", вразливі для російської ППО – ЗМІ

Військова допомога Україні скоротилася на 43% цього літа - ЗМІ

РФ отримала з Італії обладнання на $2,3 млн напряму та через посередників попри санкції ЄС — ЗМІ

Свириденко запропонувала Фіцо відкрити в Словаччині українську школу, він не проти

Суд продовжив арешт детектива НАБУ Магомедрасулова, підозрюваного в намірі продавати технічні коноплі в РФ

Суд не зміг обрати запобіжний захід трьом підозрюваним військовим, яких напередодні у Тернополі затримала поліція, всі вони бійці 3-ї штурмової бригади

Сили спеціальних операцій уразили нафтобазу та ФДКУ комбінат "Гвардійський" в Криму

Україна та Польща можуть співпрацювати в проєктах SMR – глава "Українського ядерного форуму"

"Метінвест" у вересні переламав тенденцію відпливу кадрів, але молодь масово звільнялася через можливість виїзду за кордон - HR-директор

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА