Трамп має намір обговорити з Зеленським можливість зустрічі з Путіним у Будапешті – речниця

Речниця президента США Кароліна Левітт повідомила про намір Дональда Трампа обговорити з президентом України Володимиром Зеленським можливу зустріч з Володимиром Путіним у Будапешті, про яку вони досягнули попередньої домовленості під час телефонної розмови в четвер.

"Президент (Трамп – ІФ-У) і президент Путін обговорювали зустріч у Будапешті. І президент Трамп обговорить цю можливість із президентом Зеленським, коли той буде тут, у Білому домі", - сказала Левітт журналістам у Вашингтоні в п'ятницю.

Як повідомлялося, Трамп і Путін провели в четвер телефонну розмову, яка тривала дві з половиною години. Трамп після переговорів заявив, що наступного тижня країни організують переговори на високому рівні, після чого відбудеться зустріч лідерів у Будапешті. Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що гарантує можливість Путіну безперешкодно прибути до Будапешта, де планується його зустріч з Трампом.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в той же день повідомив, що Зеленський готовий до зустрічі з Путіним у будь-якому форматі та в будь-якій країні світу, окрім РФ та Білорусі.

Зеленський прибув до Вашингтона і вже провів низку зустрічей з американськими високопосадовцями. У п'ятницю планується його зустріч з Трампом.