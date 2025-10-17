Інтерфакс-Україна
Події
15:08 17.10.2025

У 2026 році Україна отримає понад 165 млн євро від Коаліції з розмінування – Міноборони

Фото: https://mod.gov.ua

Коаліція спроможностей з розмінування у 2026 році планує виділити щонайменше 165 млн євро на забезпечення України технікою та обладнанням, повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що такі попередні домовленості оголошено під час візиту до України координатора Коаліції, представника Міністерства національної оборони Литовської Республіки Роландаса Кішкіса.

"Під час зустрічі з фахівцями Міноборони та Збройних Сил України було опрацьовано проєкт Операційного плану на 2026 рік щодо імплементації Дорожньої карти розвитку Коаліції. Визначено, що кошти буде спрямовано на закупівлю машин механізованого розмінування, протимінних тральщиків, дистанційних систем розмінування, пікапів, металошукачів, приладів нічного бачення, вибухозахисних костюмів саперів та антидронового обладнання", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві наголосили, що реалізація запланованих заходів значно посилить спроможності України у сфері бойового та гуманітарного розмінування, сприятиме пришвидшенню темпів очищення українських земель від вибухонебезпечних предметів та їх поверненню у господарське використання.

Окрім цього, міжнародні партнери акумулюють додаткові ресурси для проведення спеціалізованих тренінгів, навчальних курсів з розмінування та підготовки українських фахівців за стандартами НАТО та IMAS.

Учасниками зустрічі також були представники Міністерства закордонних справ Ісландії та Групи підтримки НАТО в Україні.

За інформацією Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки до складу Коаліції з розмінування входять 23 країни: Україна, Бельгія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Молдова, Німеччина, Польща, Словаччина, Угорщина, Франція, Фінляндія, Хорватія, Чехія, Швеція та Японія. Спостерігачами та партнерами Коаліції виступають Канада, Нідерланди та Сполучені Штати Америки.

Теги: #міноборони #фінансування

