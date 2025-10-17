Бюджетний комітет Ради рекомендує уряду передбачити в проекті держбюджету-2026 підвищення зарплат військовим - депутат

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендує Кабінеті міністрів передбачити в проекті державного бюджету на 2026 рік норму про підвищення зарплат військовослужбовцям, повідомив депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Із гарних новин - на Бюджетному комітеті провели норму, щоб дати доручення уряду переглянути (в сторону підвищення) зарплат військовим. Поки без деталей на скільки і уряд може це доручення проігнорувати…. Тож подивимось що внесуть до другого читання", - написав Железняк в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, 21 серпня петиція на сайті Кабміну із закликом підвищити основні види грошового забезпечення військовослужбовців до 42 тис. грн/міс. набрала необхідну для розгляду кількість голосів. У відповідь прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що кошти державного бюджету насамперед спрямовуються на військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання. Вона додала, що мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовця ЗСУ, який виконує бойові завдання, на сьогодні становить понад 50 тис. грн на місяць.

2 жовтня депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") повідомив, що пропонує передбачити підвищення до 50 тис. грн мінімальне грошове забезпечення військових у проєкті державного бюджету на 2026 рік.

10 жовтня прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що ресурс на безпеку і оборону в проєкті держбюджету на 2026 рік можна буде в тому числі використовувати на індексацію грошового забезпечення військових.