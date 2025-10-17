Інтерфакс-Україна
13:52 17.10.2025

Угорщина обіцяє Путіну безперешкодний в'їзд до країни на майбутню зустріч із Трампом

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто гарантує, що Володимир Путін зможе безперешкодно прибути до Будапешта, де планується зустріч з його американським колегою Дональдом Трампом, повідомляє в п’ятницю The Guardian.

"Глава МЗС Угорщини сказав у п’ятницю, що Угорщина забезпечить Путіну безперешкодний в’їзд до країни для саміту з Трампом", - повідомляє видання.

Напередодні Трамп і Путін провели телефонну розмову. Трамп після переговорів заявив, що наступного тижня країни організують переговори на високому рівні, після чого відбудеться зустріч лідерів у Будапешті.

