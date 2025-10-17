Інтерфакс-Україна
Події
13:07 17.10.2025

В Україні на вихідних прохолодна погода, дощитиме

1 хв читати
В Україні на вихідних прохолодна погода, дощитиме

В Україні в суботу, 18 жовтня, вночі на північному заході, вдень в Україні, крім південного сходу, дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень на Прикарпатті місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, на крайньому півдні країни до 11°; вдень 8-13°, у центральних, південних та східних областях 11-16°.

В Києві у суботу без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 11-13°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 18 жовтня була 23,1° в 2018р., найнижча вночі 5,3° морозу в 1976р.

У неділю, 19 жовтня, дощі, в Карпатах з мокрим снігом; вночі у східних, вдень у західних областях без істотних опадів.

Вітер північно-західний, на Лівобережжі південно-західний, 7-12 м/с, вдень на Прикарпатті, Вінниччині та Одещині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, на крайньому півдні країни до 11°; вдень 4-9° тепла, на півдні та південному сході країни 8-13°.

В Києві у неділю дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 5-7° тепла.

Теги: #вихідні #прогноз_погоды

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:42 12.09.2025
Температурний фон на вихідних майже не зміниться

Температурний фон на вихідних майже не зміниться

12:45 05.09.2025
Субота та неділя в Україні будуть теплими і переважно сонячними

Субота та неділя в Україні будуть теплими і переважно сонячними

12:43 29.08.2025
Останні вихідні літа в Україні будуть дуже теплими і майже без дощів

Останні вихідні літа в Україні будуть дуже теплими і майже без дощів

12:48 08.08.2025
В Україні на вихідних очікуються короткочасні дощі, місцями грози

В Україні на вихідних очікуються короткочасні дощі, місцями грози

12:58 06.06.2025
Короткочасні дощі та грози пройдуть на значній території України в суботу, вдень 28-33°

Короткочасні дощі та грози пройдуть на значній території України в суботу, вдень 28-33°

12:52 30.05.2025
На вихідних в Україні збережеться тепла погода, в деяких областях – дощі, місцями грози

На вихідних в Україні збережеться тепла погода, в деяких областях – дощі, місцями грози

13:38 23.05.2025
В Україні на вихідних короткочасні дощі і грози

В Україні на вихідних короткочасні дощі і грози

13:12 16.05.2025
В Україні на вихідних очікуються дощі

В Україні на вихідних очікуються дощі

12:21 09.05.2025
В Україні на вихідних очікуються дощі, місцями заморозки на поверхні ґрунту

В Україні на вихідних очікуються дощі, місцями заморозки на поверхні ґрунту

13:27 02.05.2025
В Україні у більшості регіонів очікується тепла погода вдень, подекуди дощі та грози

В Україні у більшості регіонів очікується тепла погода вдень, подекуди дощі та грози

ВАЖЛИВЕ

Україна готова працювати над тим, щоб убезпечити Словаччину від будь-яких ризиків постачання енергоносіїв, - Свириденко

Словаччина підтримує зустріч Трампа і Путіна в Будапешті, готова допомогти в організації - Фіцо

Україна чекає на рішення США щодо Tomahawk - Єрмак

Зеленський готовий зустрітися з Путіним у будь-якому місці світу, окрім Росії та Білорусі, - Єрмак

Аварійні відключення запроваджено у Києві та 12 областях, внаслідок ударів РФ є знеструмлення в кількох регіонах – "Укренерго"

ОСТАННЄ

Бюджетний комітет Ради рекомендує уряду передбачити в проекті держбюджету-2026 підвищення зарплат військовим - депутат

"Укрзалізниця" планує розвивати коридори Львів-Ужгород-Чоп і Львів-Чернівці-Вадул-Сірет

Угорщина обіцяє Путіну безперешкодний в'їзд до країни на майбутню зустріч із Трампом

Заморозки очікуються на заході Україні 20 та 21 жовтня

На ворожій агітації викрито експравоохоронця і клірика - СБУ

Аварійні відключення скасовані у Києві та низці областей – ДТЕК та обленерго

Зустріч Путіна і Трампа може відбутися протягом двох тижнів або трохи пізніше, заявили в Кремлі

Свириденко запропонувала Фіцо відкрити в Словаччині українську школу, він не проти

Глава МВС: Дактилоскопія поряд з ДНК-аналізом допомагає швидше встановлювати особи загиблих

Україна готова працювати над тим, щоб убезпечити Словаччину від будь-яких ризиків постачання енергоносіїв, - Свириденко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА