В Україні на вихідних прохолодна погода, дощитиме

В Україні в суботу, 18 жовтня, вночі на північному заході, вдень в Україні, крім південного сходу, дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень на Прикарпатті місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, на крайньому півдні країни до 11°; вдень 8-13°, у центральних, південних та східних областях 11-16°.

В Києві у суботу без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 11-13°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 18 жовтня була 23,1° в 2018р., найнижча вночі 5,3° морозу в 1976р.

У неділю, 19 жовтня, дощі, в Карпатах з мокрим снігом; вночі у східних, вдень у західних областях без істотних опадів.

Вітер північно-західний, на Лівобережжі південно-західний, 7-12 м/с, вдень на Прикарпатті, Вінниччині та Одещині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, на крайньому півдні країни до 11°; вдень 4-9° тепла, на півдні та південному сході країни 8-13°.

В Києві у неділю дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 5-7° тепла.