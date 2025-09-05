Субота та неділя в Україні будуть теплими і переважно сонячними

Найближчі субота та неділя будуть в Україні теплими і переважно сонячними, максимальна температура повітря протягом дня становитиме +24+29°, вночі вже по-осінньому прохолодно, повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 5 вересня, без опадів, лише на крайньому заході країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці на Прикарпатті та Закарпатті місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°; на заході та півдні країни вночі 12-17°, вдень 24-29°.

У Києві у суботу також без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с, температура вночі 12-14°, вдень 24-26°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 6 вересня найвища температура вдень була 31,0 в 2008р., найнижча вночі 5,1 в 1998р.

У неділю, 7 вересня, в Україні переважно сухо, лише на крайньому заході країни місцями короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці на Прикарпатті та Закарпатті місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°; у південній частині вночі 12-17°, вдень 24-29°.

У Києві у неділю без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с, температура вночі 12-14°, вдень 23-25°.