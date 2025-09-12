Інтерфакс-Україна
Температурний фон на вихідних майже не зміниться

Температурний фон на вихідних майже не зміниться

Невеликий дощ пройде в суботу, 13 вересня, місцями у Рівненській, Хмельницькій та Вінницькій областях вночі, а вдень в Карпатах, на решті території без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі та вранці в західних областях туман. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на сході країни 5-10°; вдень 18-23°, на Закарпатті та Одещині до 26°.

В Києві 13 вересня без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві найвища температура 13 вересня була +32,1°С в 1905р., найнижча +3,0°С в 1893р.

В неділю, 14 вересня, в Україні також переважно без опадів, лише на крайньому заході країни вдень короткочасний дощ, місцями гроза.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень в західних, Житомирській та Вінницькій областях і на південному сході країни місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 8-13°, на Закарпатті та узбережжі морів 12-17°; вдень 18-23°.

В Києві 14 вересня без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 21-23°.

