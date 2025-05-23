Інтерфакс-Україна
Події
13:38 23.05.2025

В Україні на вихідних короткочасні дощі і грози

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В Україні на вихідних короткочасні дощі і грози

В суботу, 24 травня, вночі у західних, Вінницькій, Житомирській, місцями Київській та Одеській областях, вдень по всій Україні крім південного сходу помірні короткочасні дощі, грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Вдень в більшості північних, центральних та Одеській областях місцями значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Температура у західних областях вночі 5-10°, вдень 10-15°. На решті території вночі 11-16°, вдень 21-26°, у Житомирській та Вінницькій областях 17-22°.

В Києві короткочасні дощі, вдень грози, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 23-25°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвща температура в Києві вдень 24 травня була зафіксована в 2007 році і склала 31,3° тепла, найнижча вночі – 0,5° в 1899 році.

В неділю, 25 травня, у більшості західних, північних, областях короткочасні дощі, грози у Вінницькій, Житомирській та Київській областях місцями значні дощі град та шквали 15-20 м/с.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних областях вночі 5-10°, вдень 10-15°. На решті території вночі 11-16°, вдень 23-28°. У північних, Вінницькій і Черкаській областях 19-24°.

У Києві короткочасні дощі, вдень грози, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 20-22°.

Теги: #вихідні #прогноз_погоди

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