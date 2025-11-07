Інтерфакс-Україна
Події
12:56 07.11.2025

Вихідні в Україні будуть зігріті південними вітрами, оповиті ранковими туманами, із заходу омиті дощами

Невеликий дощ очікується місцями на Закарпатті та в Карпатах в суботу, 8 листопада, в більшості областей без опадів, але вночі та вранці у північно-східній частині, східних та більшості західних областей місцями туман.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер в суботу переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°; на півдні країни вночі 4-9°, вдень 11-16°.

В Києві 8 листопада без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень близько 10°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень 8 листопада найвища температура в Києві була 19,6° тепла в 1927р., найнижча 13,9° морозу в 1888р.

В неділю, 9 листопада, вночі на Закарпатті, в Карпатах та на Одещині, вдень у більшості районів Правобережжя місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вночі та вранці у більшості районів Лівобережжя та західних областей місцями туман.

Вітер в неділю буде переважно південний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у західних областях до 9°, вдень 8-13°; на півдні країни вночі 4-9°, вдень 11-16°.

В Києві 9 листопада вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень близько 10°.

Теги: #вихідні #прогноз_погоди

