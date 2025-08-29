Інтерфакс-Україна
Події
12:43 29.08.2025

Останні вихідні літа в Україні будуть дуже теплими і майже без дощів

1 хв читати
Останні вихідні літа в Україні будуть дуже теплими і майже без дощів

Погода по всій Україні в суботу, 30 серпня, очікується без опадів, вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, у Приазов'ї та східних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 13-18°, вдень 26-31°, на півдні країни до 34°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 20-25°.

В Києві 30 серпня вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 15°, вдень 28-30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних спостережень найвища температура 30 серпня була +33,6°С в 1890р., найнижча +3,3°С в 1966р.

В неділю, 31 серпня, в Україні також переважно без опадів, лише на крайньому заході країни вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 26-31°, у південній частині до 34°, в західних областях 23-28°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 20-25°.

В Києві без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 15°, вдень 28-30°.

Теги: #вихідні #прогноз_погоди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:08 27.08.2025
Найближчі два дні в Україні буде сухо та тепло, на півдні до 30°

Найближчі два дні в Україні буде сухо та тепло, на півдні до 30°

12:22 25.08.2025
Прохолода збережеться в Україні найближчими днями, місцями пройдуть короткі дощі

Прохолода збережеться в Україні найближчими днями, місцями пройдуть короткі дощі

12:46 24.08.2025
По-осінньому тепло, проте з короткочасними дощами буде в Україні найближчими днями

По-осінньому тепло, проте з короткочасними дощами буде в Україні найближчими днями

13:33 21.08.2025
В Україні найближчими днями дощі, грози, в окремих районах – град і шквали

В Україні найближчими днями дощі, грози, в окремих районах – град і шквали

12:56 20.08.2025
В Україну найближчими днями повернеться дощова погода

В Україну найближчими днями повернеться дощова погода

13:42 18.08.2025
Сухо і тепло буде в Україні найближчі два дні

Сухо і тепло буде в Україні найближчі два дні

14:47 16.08.2025
У неділю у північних, центральних областях України, на Закарпатті, Прикарпатті та Хмельниччині очікуються грози

У неділю у північних, центральних областях України, на Закарпатті, Прикарпатті та Хмельниччині очікуються грози

12:55 16.08.2025
В Україні очікуються грози, з понеділка у західних і північних областях буде прохолодніше

В Україні очікуються грози, з понеділка у західних і північних областях буде прохолодніше

13:24 14.08.2025
В п'ятницю в Україні без опадів, в суботу на Волині та в Карпатах місцями дощ та гроза

В п'ятницю в Україні без опадів, в суботу на Волині та в Карпатах місцями дощ та гроза

12:36 13.08.2025
Найближчими днями в Україні без опадів, в більшості областей ночі будуть прохолодними

Найближчими днями в Україні без опадів, в більшості областей ночі будуть прохолодними

ВАЖЛИВЕ

Екстрене засідання Радбезу ООН відбудеться у пʼятницю через російський удар по Києву

Держстат планує восени презентувати новий сайт

Рятувальні роботи на місці удару по п'ятиповерхівці в Києві завершилися, усього в місті 23 загиблих – Зеленський

Директор ДБР: До суду цього року передано матеріали щодо 75 правоохоронців за обвинуваченням у катуванні

На НВМК відбулися перші почесні поховання невідомих Захисників

ОСТАННЄ

МЗС Швеції викликало російського посла у Стокгольмі та висловило протест

"Обмін територіями" на зустрічі Віткоффа з Путіним перед самітом на Алясці не обговорювався – ЗМІ

"Метінвест Політехніка" уклала меморандум з Дніпровською політехнікою та розробляє спільну програму отримання подвійних дипломів - ректор

У Києві по допомогу звернулися вже 877 осіб, які постраждали внаслідок масованої атаки РФ

Київ вимагає скасування російської символіки на Венеційському кінофестивалі

Екстрене засідання Радбезу ООН відбудеться у пʼятницю через російський удар по Києву

Стало відомо про другого загиблого через ураження корабля ВМС ЗСУ, ще кількох моряків досі шукають

Бельгія збільшить свій внесок в PURL на EUR100 млн до EUR1,1 млрд цього року

Трамп скасовує $1,5 млн допомоги на просування картин українських жінок

Учасники додаткової сесії вступних до аспірантури отримали результати в персональних кабінетах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА