Останні вихідні літа в Україні будуть дуже теплими і майже без дощів

Погода по всій Україні в суботу, 30 серпня, очікується без опадів, вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, у Приазов'ї та східних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 13-18°, вдень 26-31°, на півдні країни до 34°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 20-25°.

В Києві 30 серпня вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 15°, вдень 28-30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних спостережень найвища температура 30 серпня була +33,6°С в 1890р., найнижча +3,3°С в 1966р.

В неділю, 31 серпня, в Україні також переважно без опадів, лише на крайньому заході країни вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 26-31°, у південній частині до 34°, в західних областях 23-28°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 20-25°.

В Києві без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 15°, вдень 28-30°.