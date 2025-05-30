Інтерфакс-Україна
Події
12:52 30.05.2025

На вихідних в Україні збережеться тепла погода, в деяких областях – дощі, місцями грози

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На вихідних в Україні збережеться тепла погода, в деяких областях – дощі, місцями грози

У суботу, 31 травня, в України у східних областях, вдень і на заході та південному сході країни короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, на південному сході країни до 17°, в західних областях 6-11°, вдень в Україні 20-25°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 14-19°.

У Києві в суботу без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 31 травня найвища температура вдень була 33,1° в 1924р., найнижча вночі 4,2° в 1907р..

У неділю, 1 червня, без опадів, лише у південно-східній частині, вдень і на Закарпатті, Прикарпатті, Сумщині та Харківщині місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°, на півдні та сході країни до 27°; в Карпатах вночі 4-9°, вдень 16-21°.

У Києві в неділю – без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.

Теги: #вихідні #прогноз_погоди

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