Короткочасні дощі та грози пройдуть на значній території України в суботу, вдень 28-33°

Короткочасні дощі та грози очікуються у північних, вдень і в західних, Вінницькій, Харківській та Луганській областях у суботу, 7 червня, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°, у південно-східній частині місцями сильна спека 35°; в Карпатах вночі 11-16°, вдень 21-26°.

У Києві 7 червня місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 7 червня найвища температура вдень була 31,8 в 2000р., найнижча вночі 4,4 в 1925р.

У неділю, 8 червня, вночі на північному заході країни, вдень у західних, місцями Житомирській, Вінницькій областях короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 17-22°, вдень 28-33°, на півдні та сході країни місцями сильна спека 35-37°.

У Києві 8 червня - без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 20-22°, вдень 30-32°.