11:31 17.10.2025

На Полтавщині можуть застосовувати погодинні відключення

АТ "Полтаваобленерго" з метою зменшення навантаження на мережі та підтримання сталого балансування енергосистеми України може вводити графік погодинного відключення (ГПВ) електроенергії, погоджений Полтавською обласною військовою адміністрацією.

"ГПВ передбачає контрольовані обмеження всіх категорій споживачів за розкладом і складається в обсязі не менше 75% від максимального споживання електричної потужності по області", – повідомила компанія в п’ятницю.

ГПВ вводиться почергово і розподіляється на рівні черги та підчерги, тривалість перемикання черг – від 20 до 40 хвилин. Спочатку вимикається наступна черга, потім вмикається знеструмлена раніше. У графіку вказано періодичність та тривалість застосування кожної черги та підчерги, терміни перерв електропостачання населених пунктів, окремих житлових масивів, вулиць із зазначенням годин доби.

Як повідомлялося, станом на ранок 17 жовтня через складну ситуацію в енергосистемі у Києві, Київській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та частково Чернігівській, Хмельницькій і Вінницькій областях були запроваджені аварійні відключення.

Окрім того, на Чернігівщині, за командою обленерго, запроваджені погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг.

В усіх регіонах України з 7:00 до 22:00 у п’ятницю діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

