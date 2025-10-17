Інтерфакс-Україна
Події
07:45 17.10.2025

Окупанти втратили впродовж доби 730 військовослужбовців - Генштаб

1 хв читати
Окупанти втратили впродовж доби 730 військовослужбовців - Генштаб

Втрати окупантів впродовж доби  склали 730 одиниць живої сили та 125 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 п’ятниці.

Зокрема українськими воїнами знищено 5 танків, 10 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, один засіб ППО, 73 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і одиницю спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику знищених 5 крилатих ракет і 588  БпЛА оперативно-тактичного рівня.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:25 16.10.2025
Генштаб ЗСУ: В операції у Покровському районі втрати ворога досягли 14 тис. осіб, ЗСУ звільнили 182,8 кв. км території

Генштаб ЗСУ: В операції у Покровському районі втрати ворога досягли 14 тис. осіб, ЗСУ звільнили 182,8 кв. км території

07:54 16.10.2025
Окупанти за добу втратили 1080 осіб та 139 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 1080 осіб та 139 од. спецтехніки

08:42 15.10.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 182 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 182 бойові зіткнення

07:36 15.10.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1070 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1070 військовослужбовців

08:31 14.10.2025
Окупанти за добу втратили 1200 осіб та 145 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 1200 осіб та 145 од. спецтехніки

08:16 14.10.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 190 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 190 бойових зіткнень

08:31 10.10.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 245 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 245 бойових зіткнень

07:46 10.10.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1120 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1120 військовослужбовців - Генштаб

08:57 09.10.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 217 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 217 бойових зіткнень

08:29 08.10.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 200 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 200 бойових зіткнень

ВАЖЛИВЕ

Трамп домовився про зустріч з Путіним у Будапешті для обговорення можливості припинення війни в Україні

"Укренерго" обмежить потужність промспоживачам по всій Україні в п'ятницю з 7:00 до 20:00

"Укренерго" застосувало аварійні відключення в усіх регіонах України

Трамп повідомив про початок розмови з Путіним, про її зміст пообіцяв розповісти

Посольство України в Ірландії підтвердило інформацію про загибель 17-річного українця у Дубліні, тривають слідчі дії

ОСТАННЄ

Російський дрон поранив поліцейського у Запорізькій області

Поки триватиме запуск Офісу Військового омбудсмана, можливі затримки з опрацюванням скарг військових та членів їх родин - Решетилова

17 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

Безпека може бути гарантована, якщо домовленості, зокрема у Вашингтоні, будуть реалізовані - Зеленський

Українська урядова делегація завершила робочий візит у США і прямує до Словаччини - ЗМІ

Орбан оголосив, що підготовка зустрічі Трампа й Путіна в Угорщині вже йде

Кривий Ріг зазнав масованої атаки російських дронів – МВА

Самі лише розмови про ракети "Томагавк" змусили Путіна шукати діалогу зі США – Сибіга

В ЄС попередньо схвалили EUR1,5 млрд Програму Європейської оборонної промисловості на 2025-27рр з EUR300 млн для України

Трамп припустив, що зустріч з Путіним в Угорщині може відбутися впродовж двох тижнів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА