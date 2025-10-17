Окупанти втратили впродовж доби 730 військовослужбовців - Генштаб

Втрати окупантів впродовж доби склали 730 одиниць живої сили та 125 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 п’ятниці.

Зокрема українськими воїнами знищено 5 танків, 10 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, один засіб ППО, 73 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і одиницю спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику знищених 5 крилатих ракет і 588 БпЛА оперативно-тактичного рівня.