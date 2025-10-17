Інтерфакс-Україна
Події
01:36 17.10.2025

Орбан оголосив, що підготовка зустрічі Трампа й Путіна в Угорщині вже йде

1 хв читати

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан невдовзі після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з Путіним у четвер, оголосив, що Будапешт вже веде підготовку до їх зустрічі, про що написав на платформі X.

"Я щойно розмовляв по телефону з президентом Дональдом Трампом. Підготовка до мирного саміту між США та Росією триває. Угорщина — острів МИРУ!", - написав Орбан на X.

Джерело: https://x.com/PM_ViktorOrban/status/1978902075930009888

Теги: #угорщина #сша #трамп #орбан #рф

