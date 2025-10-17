Орбан оголосив, що підготовка зустрічі Трампа й Путіна в Угорщині вже йде

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан невдовзі після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з Путіним у четвер, оголосив, що Будапешт вже веде підготовку до їх зустрічі, про що написав на платформі X.

"Я щойно розмовляв по телефону з президентом Дональдом Трампом. Підготовка до мирного саміту між США та Росією триває. Угорщина — острів МИРУ!", - написав Орбан на X.

