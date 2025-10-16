Інтерфакс-Україна
Події
20:47 16.10.2025

Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті відбудеться, важливо не дати Путіну тягнути час – ЦПД

1 хв читати
Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті відбудеться, важливо не дати Путіну тягнути час – ЦПД

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко переконаний, що зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним в угорському Будапешті, про яку вони домовились під час телефонної розмови у четвер, дійсно відбудеться, і зазначив важливість того, щоб ця домовленість не була використана Путіним для затягування війни.

"Зустріч Трампа і путіна в Будапешті буде. Зараз важливо не дати путіну знову тягнути час. Бо путін дуже хоче далі бити по Україні, і поки він це хоче, потрібно бити по росії, більше бити", - написав Коваленко в Телеграм в четвер за підсумками розмови Трампа з Путіним.

Як повідомлялося, Трамп провів в четвер розмову з Володимиром Путіним, назвавши її дуже продуктивною, та повідомив про заплановані зустрічі - особисту у Будапешті та на рівні радників перед тим. Він також сказав, що під час запланованої зустрічі в п'ятницю з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті сторони обговорять цю розмову з Путіним "та багато іншого".

При цьому Трамп повідомив, що під час розмови з Путіним багато часу присвятив обговоренню "торгівлі між РФ та США після закінчення війни з Україною".

 

Теги: #сша #перемовини #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:11 16.10.2025
Трамп: Якщо Хамас продовжуватиме вбивати людей у ​​Ґазі, у нас не буде іншого вибору, крім як вбити їх

Трамп: Якщо Хамас продовжуватиме вбивати людей у ​​Ґазі, у нас не буде іншого вибору, крім як вбити їх

20:50 16.10.2025
Орбан підтвердив готовність прийняти зустріч Трампа та Путіна

Орбан підтвердив готовність прийняти зустріч Трампа та Путіна

20:46 16.10.2025
Лідер республіканців у Сенаті США має намір винести на голосування проєкт про санкції проти країн, які торгують з РФ

Лідер республіканців у Сенаті США має намір винести на голосування проєкт про санкції проти країн, які торгують з РФ

20:24 16.10.2025
Трамп закінчив розмову з Путіним, вона була "позитивною і продуктивною"

Трамп закінчив розмову з Путіним, вона була "позитивною і продуктивною"

19:52 16.10.2025
Українська делегація у Вашингтоні обговорила з головою Комітету з фінансових послуг Палати представників США кроки, як змусити РФ зупинити війну - Єрмак

Українська делегація у Вашингтоні обговорила з головою Комітету з фінансових послуг Палати представників США кроки, як змусити РФ зупинити війну - Єрмак

15:42 16.10.2025
Ексміністр транспорту РФ засуджений до 15 років позбавлення волі

Ексміністр транспорту РФ засуджений до 15 років позбавлення волі

20:58 01.10.2025
РФ не має успіхів в Україні, тому має сісти за стіл переговорів, певен посол США при НАТО

РФ не має успіхів в Україні, тому має сісти за стіл переговорів, певен посол США при НАТО

17:19 30.09.2025
Трамп про перемовини між Зеленським і Путіним для завершення війни: треба зібрати їх разом і зробити це

Трамп про перемовини між Зеленським і Путіним для завершення війни: треба зібрати їх разом і зробити це

15:52 10.09.2025
Перемовини звузились до територіальних вимог РФ і вимог України в гарантіях безпеки – Венс

Перемовини звузились до територіальних вимог РФ і вимог України в гарантіях безпеки – Венс

22:19 02.09.2025
Трамп про Путіна і Зеленського: побачимо, що вони зроблять, я хочу покласти кінець вбивствам

Трамп про Путіна і Зеленського: побачимо, що вони зроблять, я хочу покласти кінець вбивствам

ВАЖЛИВЕ

Трамп домовився про зустріч з Путіним у Будапешті для обговорення можливості припинення війни в Україні

"Укренерго" обмежить потужність промспоживачам по всій Україні в п'ятницю з 7:00 до 20:00

"Укренерго" застосувало аварійні відключення в усіх регіонах України

Трамп повідомив про початок розмови з Путіним, про її зміст пообіцяв розповісти

Посольство України в Ірландії підтвердило інформацію про загибель 17-річного українця у Дубліні, тривають слідчі дії

ОСТАННЄ

Мобільні ЦНАПи надали держпослуги понад 7,5 тис. українців у ІІ кв. 2025 року

Президент фармкомпанії "Біофарма Плазма" розкритикував систему освіти в Україні

Трамп домовився про зустріч з Путіним у Будапешті для обговорення можливості припинення війни в Україні

Міністр оборони України прибув до Люксембургу

Келлог зустрівся з українською делегацією у Вашингтоні

Сибіга проінформував главу МЗС Сербії про наслідки російських атак

Жінка загинула через ворожий обстріл Дніпропетровщини

"Укренерго" обмежить потужність промспоживачам по всій Україні в п'ятницю з 7:00 до 20:00

"Укренерго" застосувало аварійні відключення в усіх регіонах України

Митники на ПП "Порубне - Сірет" серед підгузків у вантажівці виявили чоловіка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА