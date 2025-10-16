Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті відбудеться, важливо не дати Путіну тягнути час – ЦПД

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко переконаний, що зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним в угорському Будапешті, про яку вони домовились під час телефонної розмови у четвер, дійсно відбудеться, і зазначив важливість того, щоб ця домовленість не була використана Путіним для затягування війни.

"Зустріч Трампа і путіна в Будапешті буде. Зараз важливо не дати путіну знову тягнути час. Бо путін дуже хоче далі бити по Україні, і поки він це хоче, потрібно бити по росії, більше бити", - написав Коваленко в Телеграм в четвер за підсумками розмови Трампа з Путіним.

Як повідомлялося, Трамп провів в четвер розмову з Володимиром Путіним, назвавши її дуже продуктивною, та повідомив про заплановані зустрічі - особисту у Будапешті та на рівні радників перед тим. Він також сказав, що під час запланованої зустрічі в п'ятницю з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті сторони обговорять цю розмову з Путіним "та багато іншого".

При цьому Трамп повідомив, що під час розмови з Путіним багато часу присвятив обговоренню "торгівлі між РФ та США після закінчення війни з Україною".