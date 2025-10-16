Аварійні відключення скасовано в Києві та низці областей, на Прикарпатті підтвердили введення графіків для промисловості

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Аварійні відключення електроенергії, введені зранку 16 жовтня через наслідки атак РФ по енергосистемі, скасовано в Києві, Київській, Дніпропетровській та Полтавській областях, повідомили на цей час енергохолдинг "ДТЕК" та "Полтаваобленерго".

Водночас "Прикарпаттяобленерго" вже повідомило своїх промислових споживачів, що 16 жовтня, за вказівкою НЕК "Укренерго" у всіх регіонах України діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

"На Прикарпатті ГОП будуть застосовуватися в повному обсязі 5 черг з 16:00 до 24:00", – йдеться в повідомленні в Facebook.

Як повідомлялося, через складну ситуацію в енергосистемі зранку 16 жовтня, ближче до 10:00, у Києві, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Хмельницькій та частині Черкаської областей було запроваджено аварійні відключення.

Крім того, "Укренерго" зазначало, що є ймовірність введення графіків обмеження потужності для промисловості по всій Україні з 16:00 до кінця доби 16 жовтня.