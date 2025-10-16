Окупанти за добу втратили 1080 осіб та 139 од. спецтехніки

Сили оборони за добу ліквідували 1080 окупантів, 2 танки, 42 артсистему, 416 БПЛА, а також 139 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.10.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1127300 (+1080) осіб, танків – 11261 (+2) од, бойових броньованих машин – 23384 (+9) од, артилерійських систем – 33713 (+42) од, РСЗВ – 1520 (+0) од, засоби ППО – 1227 (+0) од, літаків – 427 (+0) од, гелікоптерів – 346 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 70437 (+416), крилаті ракети – 3859 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 64468 (+139), спеціальна техніка – 3977 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.