07:30 16.10.2025

Під ворожим обстрілом 16 населених пунктів Запорізької області, один постраждалий

Російські війська за добу здійснили майже 600 обстрілів по 16 населених пунктах Запорізької області, постраждала одна людина, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 587 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Один чоловік поранений внаслідок атаки дрону по Пологівському району", - написав він у телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Лук'янівському, Оріхову, Єгорівці, Малій Токмачці, Солодкому, Новому та Полтавці, а 381 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Червонодніпровку, Магдалинівку, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку,  Гуляйпільське, Чарівне.

Також 3 обстріли з РСЗВ завдано по території Новоандріївки, Малої Токмачки та Полтавки, а 194 артилерійських удари нанесено по території Червонодніпровки, Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Крім того, надійшло 21 повідомлення про пошкодження житла.

 

Теги: #запорізька #обстріли

