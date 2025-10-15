22:54 15.10.2025
ДТЕК повідомив про скасування екстренних відключень у Києві та кількох областях України.
"Київ, Київщина, Дніпропетровщина, Одещина: екстрені відключення скасовано", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що у разі змін будемо оперативно вас інформувати у телеграм-каналі.
Як повідомлялося, через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі України в усіх регіонах, крім Донецької та частини Чернігівської областей, застосовані аварійні графіки відключень, повідомило Міністерство енергетики.