Інтерфакс-Україна
Події
22:54 15.10.2025

ДТЕК повідомив про скасування екстренних відключень у Києві та кількох областях

1 хв читати
ДТЕК повідомив про скасування екстренних відключень у Києві та кількох областях

ДТЕК повідомив про скасування екстренних відключень у Києві та кількох областях України.

"Київ, Київщина, Дніпропетровщина, Одещина: екстрені відключення скасовано", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що у разі змін будемо оперативно вас інформувати у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі України в усіх регіонах, крім Донецької та частини Чернігівської областей, застосовані аварійні графіки відключень, повідомило Міністерство енергетики.

Теги: #дтек #скасування #відключення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:12 15.10.2025
Причиною аварійних відключень е/е став значний ріст споживання на фоні дефіциту потужності – директор ЦДЕ

Причиною аварійних відключень е/е став значний ріст споживання на фоні дефіциту потужності – директор ЦДЕ

13:06 15.10.2025
"ДТЕК Дніпровські електромережі" відновив електропостачання для 102,6 тис. абонентів після нічної атаки

"ДТЕК Дніпровські електромережі" відновив електропостачання для 102,6 тис. абонентів після нічної атаки

19:23 14.10.2025
Екстрені відключення світла скасовані в Київській області

Екстрені відключення світла скасовані в Київській області

18:30 14.10.2025
Екстрені відключення світла діють в Дніпропетровській, Донецькій та частково в Київській областях - ДТЕК

Екстрені відключення світла діють в Дніпропетровській, Донецькій та частково в Київській областях - ДТЕК

14:11 13.10.2025
Графіки аварійних відключень е/е скасовані в Харківській області – обленерго

Графіки аварійних відключень е/е скасовані в Харківській області – обленерго

13:15 13.10.2025
Графіки аварійних відключень е/е скасовані у Дніпропетровській області – ДТЕК

Графіки аварійних відключень е/е скасовані у Дніпропетровській області – ДТЕК

13:34 12.10.2025
Двоє енергетиків поранено через російську атаку на Київщині – ОВА

Двоє енергетиків поранено через російську атаку на Київщині – ОВА

11:26 11.10.2025
На Одещині енергетики повернули світло для понад 240 тис. родин після нічного обстрілу - ДТЕК

На Одещині енергетики повернули світло для понад 240 тис. родин після нічного обстрілу - ДТЕК

08:06 11.10.2025
ДТЕК відновив електропостачання понад 800 тис. родин Києва після обстрілів

ДТЕК відновив електропостачання понад 800 тис. родин Києва після обстрілів

00:13 11.10.2025
Екстрені відключення світла скасовані в Київській та Дніпропетровській областях та в Запоріжжі - ДТЕК

Екстрені відключення світла скасовані в Київській та Дніпропетровській областях та в Запоріжжі - ДТЕК

ВАЖЛИВЕ

Ворог дронами вдарив по Ніжину, під атакою об'єкти критичної та цивільної інфраструктури, двоє людей постраждали

Літак Гегсета здійснив в Британії екстрену посадку, повертаючись до США

В Україні є потенціал, щоб масштабувати далекобійні можливості - Зеленський

Зеленський: Порядок денний нашої зустрічі з Трампом дуже змістовний

Аварійні відключення світла по всій Україні, за винятком Донеччини та Чернігівщини

ОСТАННЄ

"Метінвест" консолідує свої проекти задля відновлення ринку сталі за рахунок внутрішніх та міжнародних інвестицій – CEO

Віткофф заперечив, що йде з посади

Третя штурмова бригада засудила насильство проти цивільних на Тернопільщині і пообіцяла сприяти покаранню винних

Ворог дронами вдарив по Ніжину, під атакою об'єкти критичної та цивільної інфраструктури, двоє людей постраждали

Літак Гегсета здійснив в Британії екстрену посадку, повертаючись до США

Україна та країни Півночі створюють Скандинавсько-Балтійську ініціативу для підтримки ЗСУ - Шмигаль

Мін’юст і Рада Європи працюють над проектом Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду заяв для України

Касаційний суд Італії відправив на перегляд справу про видачу Німеччині українця Кузнєцова у справі про "Північні потоки"

Шмигаль на "Рамштайні": FPV, ISR та інші дрони для утримання лінії фронту - це екзистенційний пріоритет

Український виконавець Дорн заявляє, що виїхав з України за декілька днів до початку повномасштабної війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА