20:11 15.10.2025

Шмигаль на "Рамштайні": FPV, ISR та інші дрони для утримання лінії фронту - це екзистенційний пріоритет

Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Міністр оборони України Денис Шмигаль на "Рамштайні" наголосив парнерам на важливості допомоги українським Збройним силам із дронами для утримання лінії фронту, назвавши це "екзистенційним пріоритетом".

"3 основні пріоритети: дрони FPV для лінії фронту та дрони FPV ISR для утримання лінії фронту. Це пріоритет номер один. Це екзистенційний пріоритет. Другий пріоритет – це дрони-перехоплювачі та ракети", - сказав він на пресконференції після засідання у форматі "Рамштайн" (31. зустріч Контактної групи з питань оборони України).

Шмигаль нагадав, що Україна просить партнерів про фінансування виробництва дронів-перехоплювачів. Зокрема, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про спільне с Україною виробництво перехоплювачів.

Також, як нагадав Шмигаль, Україні необхідні ракети для перехоплення балістичних та крилатих ракет.

"Ми попросили про це партнерів з Європи та Сполучених Штатів", - додав він.

Третій пріоритет, за словами міністра, – це далекобійність і фінансування виробництва українських дронів глибокого удару. Говорячи про далекобійні ракети, Шмигаль зазначив, що обговорювалися ракети "дуже відомої назви", і Україна "просить про це" для більш масованих ударів по російській військовій інфраструктурі та російським нафтопереробним заводам.

Раніше у вступному слові на відкритті "Рамштайн" міністр оборони України заявив, що у 2026 році Україна зможе зробити до 10 мільйонів дронів, якщо партнери нададуть необхідне фінансування. Україна продовжує наполягати на першочерговій потребі у понад 4 млрд доларів.

