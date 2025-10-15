Інтерфакс-Україна
18:31 15.10.2025

Аварійні відключення світла по всій Україні, за винятком Донеччини та Чернігівщини

Через складну ситуацію в об’єднаній енергосистемі України в усіх регіонах, крім Донецької та частини Чернігівської областей, застосовані аварійні графіки відключень, повідомило Міністерство енергетики.

"Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру", – йдеться у повідомленні Міненерго в Телеграм-каналі у середу ввечері.

Відомство уточнило, що на Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень.

За інформацією Міненерго, в усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Як повідомлялося з посиланням на "ДТЕК" та на місцевих операторів системи розподілу (ОСР, обленерго), екстрені відключення світла приблизно з 18:00 відбуваються в Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській областях.

Аварійні відключення тимчасово відбуваються після масованої атаки РФ на енергосистему 10 жовтня, коли тільки у Києві були знеструмлені 800 тис. споживачів.

