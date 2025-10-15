Інтерфакс-Україна
Події
16:51 15.10.2025

Якщо Кремль не зупинити, гібридна агресія проти ЄС і НАТО буде лише посилюватись, – Буданов

1 хв читати
Якщо Кремль не зупинити, гібридна агресія проти ЄС і НАТО буде лише посилюватись, – Буданов
Фото: ГУР МО

Росія посилюватиме гібридну агресію проти держав Європейського Союзу і НАТО, якщо Москва не відчуватиме опору, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Не маймо ілюзій. Справжні наміри путіна – продовжувати і посилювати агресію. Зараз його мета – країни Європейського Союзу та НАТО, у яких кремль бачить головну загрозу для панування російського авторитарного режиму. Зараз в Європі видимо реалізуються лише перші пункти доктрини "гібридної війни". Якщо кремль не зупинити, не дати йому рішучої та болючої відсічі, гібридна агресія проти країн ЄС і НАТО буде лише поширюватись та посилюватись", – сказав Буданов у промові під час зустрічі Київської асоціації військових аташе, що відбулась 14 жовтня.

Він подякував іноземним партнерам за підтримку України та висловив готовність поглиблювати взаємодію заради зміцнення глобальної безпеки.

"Україна набула неоціненний досвід протистояння російській агресії у всіх її вимірах і готова ділитись ним з усіма країнами доброї волі для захисту їхніх національних інтересів. Ми готові і відкриті для співпраці задля всеосяжного миру", – наголосив Буданов.

Під час заходу присутні представники іноземних держав хвилиною мовчання вшанували пам’ять полеглих у боротьбі з державою-агресором росією воїнів ГУР та поклали квіти до Меморіалу українським розвідникам.

Теги: #війна #буданов #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:53 15.10.2025
Геґсет: Під керівництвом Трампа війні РФ проти Україні буде покладено край

Геґсет: Під керівництвом Трампа війні РФ проти Україні буде покладено край

14:11 15.10.2025
Внаслідок атаки ГУР російський провайдер отримав понад 66 млн руб збитків - джерела

Внаслідок атаки ГУР російський провайдер отримав понад 66 млн руб збитків - джерела

11:38 15.10.2025
"Томагавки" є потужним засобом стримування та можуть зменшити загрозу масових повітряних атак з боку РФ – посол

"Томагавки" є потужним засобом стримування та можуть зменшити загрозу масових повітряних атак з боку РФ – посол

11:02 15.10.2025
Окупанти зайняли 16 кв км "сірої зони", окупувавши 3 села на заході Донецької області – DeepState

Окупанти зайняли 16 кв км "сірої зони", окупувавши 3 села на заході Донецької області – DeepState

06:57 15.10.2025
Трекер підтримки України: військова допомога різко скорочується попри нову ініціативу НАТО

Трекер підтримки України: військова допомога різко скорочується попри нову ініціативу НАТО

04:56 15.10.2025
Оборонні відомства держав НАТО домовляються про спрощення збивання російських літаків – ЗМІ

Оборонні відомства держав НАТО домовляються про спрощення збивання російських літаків – ЗМІ

22:08 14.10.2025
Сили оборони відбили з початку доби 154 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 154 ворожі атаки - Генштаб

16:52 14.10.2025
Можливість для України глибоких ударів по РФ "Томагавками" може змінити розрахунки Путіна, останнє слово у цьому питанні за Трампом – посол США в НАТО

Можливість для України глибоких ударів по РФ "Томагавками" може змінити розрахунки Путіна, останнє слово у цьому питанні за Трампом – посол США в НАТО

14:35 14.10.2025
Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись до 1,6 км у Покровському районі - Сирський

Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись до 1,6 км у Покровському районі - Сирський

09:30 14.10.2025
Через війну в Україні пошкоджено чи зруйновано 17,1% закладів освіти - Лісовий

Через війну в Україні пошкоджено чи зруйновано 17,1% закладів освіти - Лісовий

ВАЖЛИВЕ

Рютте: НАТО надасть "Рамштайну" всю необхідну підтримку

Гілі: За 8 місяців роботи "Рамштайну" під керівництвом Лондона та Берліна взято зобов’язань на 50 млрд фунтів стерлінгів

Рютте: Більше половини союзників по НАТО долучилися до ініціативи PURL

Жодних скорочень виплат військовим у 2026 році не буде - нардеп

Керівник СЗР доповів щодо російського плану військової експлуатації території Білорусі - Зеленський

ОСТАННЄ

Норвегія планує виділити 2 млрд норвезьких крон на придбання військової техніки для України у 2026 р.

Шмигаль на "Рамштайні" закликав партнерів допомогти в покритті половини оборонних потреб на 2026 р. та терміново передати додаткові системи ППО

Міністр оборони Німеччини оголосив про додаткову військову допомогу Україні на понад EUR2 млрд

McDonald’s відкрив 49-й ресторан у Києві

Шмигаль на "Рамштайні" назвав пріоритети на 2025-26 рр.: PURL, українська зброя, далекобійна артилерія

Рютте: НАТО надасть "Рамштайну" всю необхідну підтримку

Гілі: За 8 місяців роботи "Рамштайну" під керівництвом Лондона та Берліна взято зобов’язань на 50 млрд фунтів стерлінгів

Найпопулярнішими професіями серед зарахованих аспірантів є комп'ютерні науки, економіка і медицина

Глава Пентагону на "Рамштайні": Настав час для всіх країн НАТО перейти від слів до дій та інвестувати в PURL

Брюссель передає Києву 4 карети швидкої допомоги - Кличко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА