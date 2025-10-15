Якщо Кремль не зупинити, гібридна агресія проти ЄС і НАТО буде лише посилюватись, – Буданов

Фото: ГУР МО

Росія посилюватиме гібридну агресію проти держав Європейського Союзу і НАТО, якщо Москва не відчуватиме опору, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Не маймо ілюзій. Справжні наміри путіна – продовжувати і посилювати агресію. Зараз його мета – країни Європейського Союзу та НАТО, у яких кремль бачить головну загрозу для панування російського авторитарного режиму. Зараз в Європі видимо реалізуються лише перші пункти доктрини "гібридної війни". Якщо кремль не зупинити, не дати йому рішучої та болючої відсічі, гібридна агресія проти країн ЄС і НАТО буде лише поширюватись та посилюватись", – сказав Буданов у промові під час зустрічі Київської асоціації військових аташе, що відбулась 14 жовтня.

Він подякував іноземним партнерам за підтримку України та висловив готовність поглиблювати взаємодію заради зміцнення глобальної безпеки.

"Україна набула неоціненний досвід протистояння російській агресії у всіх її вимірах і готова ділитись ним з усіма країнами доброї волі для захисту їхніх національних інтересів. Ми готові і відкриті для співпраці задля всеосяжного миру", – наголосив Буданов.

Під час заходу присутні представники іноземних держав хвилиною мовчання вшанували пам’ять полеглих у боротьбі з державою-агресором росією воїнів ГУР та поклали квіти до Меморіалу українським розвідникам.